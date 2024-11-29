Акції в Азії падають через геополітичну напруженість, Nikkei постраждав від сильної інфляції

Більшість азіатських акцій впали в п'ятницю, оскільки ескалація російсько-української війни знизила апетит до ризику, в той час як японський Nikkei впав, коли єна зросла на сильних даних по інфляції.

Святкування Дня подяки в США залишило азіатські ринки без особливих сигналів. Ф'ючерси на американські індекси зросли на азіатській сесії в п'ятницю.

У четвер Росія здійснила другу велику атаку на енергетичну інфраструктуру України в цьому місяці, оскільки Москва посилила свій наступ на Україну через використання Києвом зброї західного виробництва. Президент Володимир Путін пригрозив використати нові балістичні ракети для удару по «центрах прийняття рішень» в українській столиці.

Таїландський індекс SET впав на 0,2%, а індонезійський індекс Jakarta Stock Exchange Composite Index знизився на 0,8%, в той час як індійський індекс Nifty 50 незначно виріс на початку торгів.

Південнокорейський індекс KOSPI впав майже на 2% через падіння акцій технологічних компаній з великою капіталізацією на тлі побоювань щодо уповільнення економічного зростання. Дані показали, що промислове виробництво, роздрібні продажі та інвестиції в основний капітал країни в жовтні впали в порівнянні з попереднім місяцем, що посилило занепокоєння щодо відсутності імпульсу до зростання.

Південнокорейський гігант Samsung Electronics Co впав на 1,8%, а гігант мікросхем SK Hynix Inc втратив 0,7%.

Австралійський ASX 200 впав на 0,3%, а малайзійський індекс FTSE Malaysia KLCI знизився на 0,2%.

Японський Nikkei 225 впав на 0,5% після того, як японська єна досягла найвищого рівня по відношенню до долара трохи більше, ніж за місяць, після сильніших, ніж очікувалось, інфляційних даних з Токіо. Індекс TOPIX знизився на 0,3%.

Листопадові дані показали, що базові споживчі ціни в Токіо зросли більше, ніж очікувалось, і перевищили цільовий показник Банку Японії у 2%. Це свідчить про зростання інфляційного тиску і посилює очікування того, що Банк Японії підвищить процентні ставки в грудні.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда також нещодавно підтвердив плани центрального банку щодо подальшого підвищення процентних ставок, посилаючись на «доброчесний цикл» зростання заробітних плат та стабільну інфляцію.

Всупереч місцевим тенденціям, китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 виріс на 1,6%, а індекс Shanghai Composite - на 1,4%. Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1,3%.



Китайські ринки відчули певне полегшення після повідомлень про те, що США можуть запровадити менш жорсткі санкції проти китайської напівпровідникової промисловості, ніж передбачалося раніше. Акції Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), що котируються на Гонконгській біржі, підскочили більш ніж на 4%, а акції Hua Hong Semiconductor Ltd, що котируються на Шанхайській біржі, зросли на 3,7%.



Очікується, що індекс менеджерів із закупівель, який буде опублікований в суботу, покаже, що виробничий сектор Китаю продемонстрував помірне зростання в листопаді другий місяць поспіль, згідно з опитуванням Reuters. Ці дані з'явилися на тлі того, що Пекін в останні місяці вжив низку ключових заходів зі стимулювання економіки.