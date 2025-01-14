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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,2739 грн/$1
12:49 14.01.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 14 січня 2025 року.
|Показник
|13.01.2025
|14.01.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|42.2586
|42.2739
|0.04
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 14 січня- 42,2692 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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