Долар тримається на 2-річному максимумі на тлі невизначенності щодо ставок в США та мит

У вівторок курс долара торгувався біля найвищого рівня за останні два роки, оскільки трейдери обмежили зниження ставок в США в 2025 році після сильних економічних даних, в той час як занепокоєння інвесторів щодо фіскального здоров'я Великобританії тримали крихкий фунт в центрі уваги.

Оскільки обраний президент Дональд Трамп має повернутися до Білого дому наступного тижня, основна увага прикута до його політики, яка, як очікують аналітики, сприятиме зростанню, але посилить ціновий тиск.

Загроза мит разом із заявленим Федеральною резервною системою зваженим підходом до зниження ставок цього року призвели до зростання прибутковості казначейських облігацій і долара, що спричинило тиск на євро, фунт, ієну та юань.

Прашант Ньюнаха, старший стратег по ставках в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в TD Securities, сказав, що фокус ринку зараз, схоже, зміщується в бік можливості поступового підвищення мит в США.

«Зниження курсу долара США за одну ніч у відповідь на ці заголовки свідчить про те, що побоювання щодо мит вже відіграли», - сказав Ньюнаха, посилаючись на звіт Bloomberg, в якому висловлювалося припущення, що адміністрація Трампа може застосувати поступовий підхід до тарифів.

«І якщо ці заголовки збережуться до інавгурації Трампа, то, ймовірно, прибутковість UST і долар США знизяться, а американські акції виростуть».

На початку торгів курс євро був стабільним на рівні $1,02475, але коливався біля більш ніж дворічного мінімуму в $1,0177, якого він торкнувся в понеділок. Ієна коштувала 157,54 за долар, наблизившись до майже шестимісячного мінімуму, якого вона досягла минулого тижня.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших валют, виріс на 0,16% до 109,59, недалеко від 26-місячного максимуму 110,17, якого він досяг у понеділок.

Після того, як в п'ятницю вийшов звіт про зайнятість, який посилив підтримку обережної позиції центрального банку США щодо подальшого пом'якшення монетарної політики в цьому році, увага інвесторів буде зосереджена на звіті по інфляції, який має бути опублікований в середу.

Трейдери прогнозують пом'якшення на 29 базисних пунктів цього року, що менше, ніж 50 базисних пунктів, які ФРС прогнозувала в грудні, коли вона сколихнула ринок своїм зваженим підходом до зниження ставок через побоювання щодо інфляції.

В понеділок дохідність 10-річних казначейських облігацій США досягла 14-місячного максимуму в 4,799%, а потім відступила назад. Рано вранці в Азії вона була на рівні 4,7717%.

Стратеги ING заявили, що поєднання сильнішого долара і вищої прибутковості казначейських облігацій витісняє фінансові потоки в решту світу і починає викликати проблеми.

«Використовуючи митну еру 2018-2019 років як шаблон, ми очікуємо, що долар залишатиметься сильним протягом усього року», - йдеться в записці, додаючи, що найважливішим полем битви на валютному ринку зараз є пара долар/юань, де Народному банку Китаю все ще вдається утримувати позицію навіть попри посилення девальваційного тиску.

Народний банк Китаю (НБК) оприлюднив цілу низку заходів для підтримки своєї слабкої валюти, планує розмістити більше доларів у Гонконзі, щоб підтримати юань, і поліпшити потоки капіталу, дозволивши компаніям більше позичати за кордоном.

Останній раз офшорний юань був на рівні 7,3465 за долар на початку торгів.

Фунт опинився під прицілом світових валютних трейдерів, оскільки британські ринки постраждали від стрімкого зростання прибутковості облігацій. Хоча вища дохідність часто підтримує валюту, британські аналітики очікують, що вища вартість запозичень може змусити уряд обмежити витрати або підвищити податки, щоб відповідати своїм фіскальним правилам, що потенційно може вплинути на майбутнє зростання.

Востаннє фунт коштував $1,2211 на початку торгів після того, як у понеділок досягнув $1,21, що є найнижчим показником з листопада 2023 року.

Австралійський долар виріс на 0,13% до $0,6184 після того, як в понеділок досягнув найнижчого рівня з квітня 2020 року. Новозеландський долар виріс на 0,3% до $0,55995, перебуваючи біля дворічного мінімуму, досягнутого на попередній сесії.