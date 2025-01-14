Акції в Азії змішані; китайські акції підскочили на повідомленнях про поступове підвищення мит Трампа

У вівторок акції в Азії торгувалися різноспрямовано: китайські акції підскочили на повідомленнях про поступове підвищення мит в США за президентства Дональда Трампа, в той час як різке падіння японських акцій чинило тиск на інші регіональні фондові індекси.

Акції в Азії різко впали на попередній сесії, оскільки інвестори переоцінили ймовірність зниження процентних ставок в США після сильніших, ніж очікувалося, даних по заробітній платі, опублікованих минулого тижня.

Ф'ючерси на американські фондові індекси виросли на азіатських торгах у вівторок. Учасники ринку тепер очікують ключового показника інфляції, який має бути опублікований цього тижня, щоб оцінити перспективи процентної ставки Федерального резерву після того, як він зайняв «яструбину» позицію на своєму останньому засіданні.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 підскочив на 2%, індекс Shanghai Composite піднявся на 1,8%, а гонконгський індекс Hang Seng виріс на 1,5%.

Члени нової економічної команди новообраного президента Дональда Трампа розглядають план поступового підвищення мит щомісяця, повідомило у вівторок агентство Bloomberg News.

Цей підхід, спрямований на посилення переговорних важелів при мінімізації інфляційних ризиків, передбачає щомісячне підвищення мит від 2% до 5% з використанням виконавчих повноважень відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, йдеться в повідомленні.

Пропозиція знаходиться на попередній стадії і ще не була представлена Трампу, що свідчить про те, що концепція все ще перебуває на стадії раннього розгляду.

Трамп пообіцяв запровадити мінімум 60% мита на китайський експорт.

Цього тижня ми зосередимося на кількох ключових економічних показниках, які дадуть уявлення про економічні показники Китаю наприкінці 2024 року. У п'ятницю будуть опубліковані дані по валовому внутрішньому продукту (ВВП) країни за 2024 рік. Крім того, в п'ятницю також будуть опубліковані дані про промислове виробництво за грудень і роздрібні продажі.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 1,7% у вівторок після повернення з вихідних, а TOPIX - на 1,3%.

Австралійський S&P/ASX 200 виріс на 0,3%. Інвестори очікують грудневих даних по зайнятості, які будуть опубліковані в четвер.

Південнокорейський індекс KOSPI майже не змінився на фоні політичної кризи в країні.

Опитування Reuters показало, що Банк Кореї, як очікується, знизить свою базову ставку на 25 базисних пунктів у четвер, випередивши цей крок на місяць, щоб підтримати економіку Південної Кореї, яка переживає труднощі на тлі підвищеної політичної невизначеності.

В інших регіонах Азії філіппінський індекс PSEi Composite впав на 0,7%, а сінгапурський Straits Times Index знизився.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали приглушене відкриття у вівторок.

Азійські акції стикаються з додатковим знижувальним тиском через перспективи меншої кількості знижень ставок ФРС у 2025 році. ФРС знизила ставки на 100 базисних пунктів у 2024 році, але дала зрозуміти, що зниження ставок у 2025 році буде меншим, ніж очікувалося, зважаючи на стійку інфляцію та стійку економіку.

Згідно з інструментом FedWatch, ринки тепер очікують лише одного зниження ставки цього року, що різко відрізняється від попередніх очікувань чотирьох знижень перед грудневим засіданням ФРС.