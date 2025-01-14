Європейські фондові індекси зростають у вівторок

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи піднімаються у вівторок.

Індекс Stoxx Europe 600 до 11:35 EET підвищився на 0,48% - до 511,11 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,16%, німецький DAX - 0,59%, французький CAC 40 - 0,92%, італійський FTSE MIB - 0,79%, іспанський IBEX 35 - 0,5%.

Інвестори оцінюють дані про італійське промвиробництво. Як стало відомо у вівторок, обсяг промислового виробництва в Італії в листопаді зріс на 0,3% проти жовтня і скоротився на 1,5% у річному виразі.

Також ринок чекає на виступ прем'єр-міністра Франції Франсуа Байру, в якому він може озвучити низку пропозицій щодо пом'якшення пенсійної реформи в обмін на підтримку політичними супротивниками проєкту бюджету.

Лідерами зростання в Stoxx Europe 600 виступають акції Ocado Group, що підскочили на 10% після того, як британський онлайн-ритейлер відзвітував про різке зростання виручки спільного підприємства з Marks & Spencer Group у четвертому фінкварталі.

Тим часом найгіршу динаміку у зведеному індексі демонструють папери JD Sports Fashion, що падають у ціні на 11%. Британський ритейлер спортивних товарів погіршив прогноз прибутку через активні знижки та негативний вплив коливань валютних курсів.

Акції BP Plc дешевшають на 2,4%. Британська нафтогазова компанія очікує, що обсяг виробництва в сегменті upstream (розвідка і видобуток нафти і газу) в четвертому кварталі знизиться порівняно з третім, до того ж негативна динаміка спостерігатиметься як у нафтовому, так і в газовому секторі.

Капіталізація Smiths Group підвищується на 0,5%. Інжинірингова група повідомила про плани головного фінансового директора Клер Шеррер піти у відставку наприкінці січня. Вона продовжить працювати в компанії до 30 квітня, щоб гарантувати плавну передачу справ своєму наступнику Джуліану Фаджу.

У Парижі більш ніж на 2% зростають акції банків, зокрема BNP Paribas, Credit Agricole і Societe Generale. Також зростають котирування паперів представників люксового сегмента LVMH (на 1,9%), Kering (0,6%) і Hermes (1,1%).