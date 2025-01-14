«Швидка угода скасовується». Трамп не змушуватиме Київ до передчасних переговорів з Росією - Bloomberg

Bloomberg пише, що в Європі зростає оптимізм стосовно того, що Трамп, ставши президентом, не покине Україну й не змушуватиме Київ до передчасних переговорів з Росією.

"Дональд Трамп виявився гнучкішим, ніж очікувалося", - вказує агенство із посиланням на європейських чиновників, що відмовились говорити публічно.

Такого висновку співрозмовники видання дійшли після низки приватних розмов із командою Трампа, під час яких трансатлантичні партнери висловилися за продовження підтримки України.

За їхніми словами, цей обмін думками дає підстави вважати, що нова адміністрація "може допомогти виснаженій війною Україні повернутися на позиції сили до початку будь-яких переговорів".

Водночас учасники цих розмов попереджають - вони не знають, як вчинить майбутній президент, який має репутацію людини, що відкидає поради та змінює курс в останню хвилину.

За словами європейців, у команді Трампа, схоже, сприйняли два аргументи:

* якщо новий американський лідер відмовиться від Києва, він ризикує зазнати приниження, яке можна порівняти із хаотичним виведенням військ США з Афганістану за президентства Джо Байдена;

* якщо дозволити Росії здобути таку перемогу, це лише підштовхне Китай до більш агресивних кроків.

Втім, за тиждень до інавгурації все ще незрозуміло, як Трамп діятиме далі, зазначає Bloomberg,

За словами європейських та українських чиновників, у команді Трампа озвучують кілька ідей, але поки що не мають плану, як покласти край цій війні.

Видання зазначає, що такі розмови викликали обережне полегшення в європейських столицях.

Чиновники ЄС прораховували найгірші сценарії на випадок, якщо Трамп виконає обіцянку швидко закінчити війну - і потенційно укладе угоду, яка поставить Київ на узбіччя й зміцнить позиції російського президента.

Однак тепер європейці видихнули з полегшенням. Так, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, відвідавши цього місяця маєток Трампа в Мар-а-Лаго, заявила, що не бачить підстав для погіршення відносин США з Україною і підкреслила логіку зміцнення позицій Києва.

Bloomberg вказує, що передвиборчі заяви Трампа про завершення війни Росії проти України до інавгурації вже не мають сенсу.

Лунали слова, що переговорів можна очікувати протягом пів року.

Минулого тижня майбутній спецпосланець Трампа щодо Росії та України Кіт Келлог сказав, що хотів би досягти цієї мети протягом 100 днів.

За словами знайомих із Трампом людей, у питанні України він зацікавлений у тому, щоб взяти під контроль укладання "угоди століття". Він також критикує поведінку Путіна, хоча й намагається відкрити канал зв'язку з російським лідером.

При цьому, за словами співрозмовників, Трамп не надто переймається долею України і не визнає стратегічного значення війни для інтересів США.

Однак, європейські лідери дедалі більше переконуються, що угода про припинення війни з'явиться в осяжному майбутньому. Вони сподіваються, що посилення санкцій проти Москви і продовження військової підтримки Києва призведуть до економічних і військових втрат для Росії та створять умови для переговорів на користь України.

За їхніми словами, в команді Трампа існує розуміння того, що будь-яка угода в тій чи іншій формі має передбачати гарантії безпеки для Києва. А це, за їхніми словами, неминуче приведе до гострих дебатів щодо вводу американських військ в разі нападу на Україну після припинення вогню, що є важливим елементом для забезпечення європейської підтримки.

Кіт Келлог, який раніше був радником з нацбезпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса, запропонував надати Україні такий рівень підтримки, щоб вона могла вести переговори з позиції сили. Він окреслив потенційну угоду, яка передбачає заморожування нинішньої лінії фронту і створення демілітаризованої зони, відклавши при цьому членство України в НАТО "на тривалий період".

Європейські чиновники теж переконані, що питання членства України в НАТО, відмова від якого є однією з головних вимог Росії, навряд чи просунеться за президента Трампа. Однак європейці хочуть, щоб це питання залишалося на столі переговорів, резюмують автори Bloomberg.