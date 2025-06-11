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У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
10:15 11.06.2025 |
У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Ольги Стефанішиної з посади з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністра юстиції України, її ініціаторами стали група народних депутатів фракції "Європейська Солідарність" - Олексій Гончаренко, Олег Синютка, Володимир Ар'єв, Максим Саврасов та Софія Федина.
Відповідний проект постанови розміщено на сайті Верховної Ради у вівторок.
"Рада повинна негайно звільнити Ольгу Стефанішину з посади міністра юстиції та віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції. Разом з колегами подали відповідну постанову в Раду", - написав нардеп Гончаренко у телеграмі, коментуючи проект постанови.
Гончаренко пов'язав ініціативу з оприлюдненою інформацію стосовно віце-прем"єрки: "Нещодавно журналісти вияснили, що АРМА передало управління кількома підприємствами, зокрема Будинком профспілок у центрі Києва компанії, яка має зв'язок із Михайлом Стефанішиним - колишнім чоловіком та батьком дітей віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної".
Гончаренко вважає, що "таким чином вона (Стефанішина - ІФ-У) незаконно отримала контроль над державним майном через підконтрольне АРМА".
"Поки слідство розбиратиметься в справі, Стефанішина не може продовжувати займати пост міністра та розкрадати державне майно. Закликаємо Раду негайно винести цю постанову на розгляд", - додав він.
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