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АНАЛІТИКА

Геґсет: США скоротять бюджет на військову допомогу Україні наступного року

 

Бюджет Сполучених Штатів на 2026 рік передбачатиме зниження військової допомоги Україні - про це заявив міністр оборони США Піт Геґсет, виступаючи на слуханні Палати представників 10 червня.

«У цьому бюджеті є скорочення», - сказав Геґсет, відповідаючи на питання конгресмена-демократа Джозефа Морелля про плани адміністрації Трампа щодо допомоги Україні на наступний рік.

«Ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін та наших народів, інтересам нашої країни, особливо враховуючи всі конкуруючі інтереси у всьому світі», - додав голова Пентагону.

Він також висловив думку, що слово «перемога» нібито не має «чіткого визначення», відтак президент Дональд Трамп зацікавлений у «дорозі до миру та припинення вбивств».

Раніше речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що військова допомога від США продовжує надходити, і українські дипломати працюють над тим, щоб вона тривала.

Посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер заявляв 4 червня, що адміністрація Трампа ще не ухвалила рішень щодо майбутньої допомоги Україні, позаяк залишається «зосередженою на збереженні можливостей президента Трампа для припинення воєнних дій».
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США
 

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