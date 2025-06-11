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АНАЛІТИКА

Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у росії

 


У ніч проти 11 червня дрони атакували пороховий завод у Тамбовській області росії, який виробляє товари для російської армії.

Про це повідомили виконувач обов'язків губернатора Тамбовської області Євген Пєрвишов і російські Telegram-канали Astra та Mash.

Очільник регіону відзвітував про відбиту масовану атаку дронів на Котовськ. Він повідомив, що на місці події працюють правоохоронці, а ситуація перебуває під контролем.

Місцеві жителі розповіли російському Telegram-каналу Astra, що безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську, після чого підприємство спалахнуло. Як пише Mash, загалом пролунало 15 вибухів.


Тамбовський пороховий завод - одне з найбільших підприємств росії, де виробляються боєприпаси й порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських і реактивних систем. А також - колоксилін, що застосовують у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.

Підприємство є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для армії рф. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло.

Цей завод уже не вперше стає ціллю для атак українських безпілотників. Так, у січні цього року безпілотники вже атакували підприємство. Також під атакою дронів української розвідки цей завод був у липні та січні 2024 року. Безпілотники атакували завод і в листопаді 2023 року.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Росія
 

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