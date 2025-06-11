Фінансові новини
- |
- 11.06.25
- |
- 12:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у росії
08:51 11.06.2025 |
У ніч проти 11 червня дрони атакували пороховий завод у Тамбовській області росії, який виробляє товари для російської армії.
Про це повідомили виконувач обов'язків губернатора Тамбовської області Євген Пєрвишов і російські Telegram-канали Astra та Mash.
Очільник регіону відзвітував про відбиту масовану атаку дронів на Котовськ. Він повідомив, що на місці події працюють правоохоронці, а ситуація перебуває під контролем.
Місцеві жителі розповіли російському Telegram-каналу Astra, що безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську, після чого підприємство спалахнуло. Як пише Mash, загалом пролунало 15 вибухів.
Тамбовський пороховий завод - одне з найбільших підприємств росії, де виробляються боєприпаси й порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських і реактивних систем. А також - колоксилін, що застосовують у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.
Підприємство є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для армії рф. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло.
Цей завод уже не вперше стає ціллю для атак українських безпілотників. Так, у січні цього року безпілотники вже атакували підприємство. Також під атакою дронів української розвідки цей завод був у липні та січні 2024 року. Безпілотники атакували завод і в листопаді 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
ТОП-НОВИНИ
|Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у росії
|У Держдепі запевнили, що у Трампа підтримують забезпечення України системами ППО
|Геґсет: США скоротять бюджет на військову допомогу Україні наступного року
|Новий пакет санкцій проти росії націлений на «Північні потоки» та нафту — глава Єврокомісії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Російський Су-35 на Курщині був збитий українським F-16, - Bild
|Дрони дістали виробника антен для «Шахедів» у Чєбоксарах – Генштаб підтвердив ураження
|На аеродромі «Саваслейка» уражено два літаки, ймовірно, МІГ-31 та СУ-30/34
|Renault контактує з урядом щодо виробництва дронів в Україні
|Канада оголосила про нову допомогу Україні на близько $25,5 млн
|Україна зможе приєднатися до зони ЄС «роумінг як вдома» з 2026 року - Єврокомісія
Бізнес
|Bloomberg: Марк Цукерберг особисто очолив створення штучного суперінтелекту
|Анонсовано iPadOS 26 — найбільше оновлення для iPad за всю історію
|watchOS 26 отримала новий дизайн, Workout Buddy з Apple Intelligence і покращену взаємодію з повідомленнями
|Apple представила iOS 26 з новим дизайном і функціями Apple Intelligence
|AirPods отримають студійний запис звуку та функцію дистанційного керування камерою
|Німецька поліція почала ловити водіїв із телефонами за допомогою «розумних» камер
|AMD представила Ryzen AI Z2 Extreme та Ryzen Z2 A — навіщо ШІ у портативних консолях