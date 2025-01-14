ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.01.25

"Всі знають, що це має закінчитися якось дипломатично. Я просто не думаю, що реалістично говорити, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного сантиметра української землі, навіть з Криму. Президент Трамп визнав цю реальність", - підкреслив Волц.