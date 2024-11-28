Як інфлюєнсери наживаються на «мертвих» мемкоїнах: дослідження CoinWire

Хайп навколо мемкоїнів змусив багатьох інфлюєнсерів соцмережі X (раніше Twitter) просувати ці токени серед підписників як швидкий спосіб заробітку. Однак наскільки це дійсно вигідно інвесторам? Правда буде дуже неприємною. У новому дослідження проаналізували понад 1 500 токенів, які просували 377 блогерів соцмережі X з понад 10 тис. підписників.

Як з'ясувалось, більшість інфлюєнсерських кампаній із просування мемкоїнів приносять інвесторам збитки. Таким чином, це вигідно в більшості випадків інфлюєнсерам, а не їхнім підписникам. Середній дохід блогера за один рекламний твіт становить $399, тому вони активно просувають навіть сумнівні проєкти. Оскільки багато інфлюєнсерів видаляє твіти, реальна ситуація може бути ще гіршою, ніж показують дані нижче.

Дослідження мемкоїнів показало, що:

* 76% інфлюєнсерів просувають «мертві» мемкоїни.

* 2 з 3 мемкоїнів, які вони рекламують, знецінюються вщент.

* 86% мемкоїнів втратили 90% своєї вартості за три місяці.

* Лише 1% інфлюенсерів просували мемкоїни, що дали 10х прибутку.

«Мертвим» мемкоїном вважався токен, чия вартість знизилася на 90% і більше від початку просування.

Реальна прибутковість мемкоїнів

* Через тиждень 80% токенів втратили 70% вартості.

* Через місяць 90% мемкоїнів знецінилися на 80%.

* Через три місяці 86% втратили понад 90% вартості.

* Лише 1% блогерів просували мемкоїни, що виросли в 10 разів.

* Лише 3% токенів досягли приросту у 10 разів після реклами.

Не усі інфлюєнсери виявилися однаковими

* Інфлюенсери з понад 200 тис. підписників демонструють найгірші результати: середній збиток становить 39% за тиждень і 89% за три місяці.

* Менші блогери (до 50 тис. підписників) показали кращі результати: 25% позитивного приросту через тиждень, 141% - через три місяці.



