Долар падає разом з прибутковістю казначейських облігацій після вибору Бессента

Долар втратив частину свого нещодавнього зростання в понеділок, оскільки інвестори припустили, що вибір міністра фінансів США заспокоїть ринок облігацій, і потягли за собою зниження прибутковості, що призвело до втрати частини курсової переваги долара.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася до 4,351% з 4,412% в кінці п'ятниці, оскільки обраний президентом Дональдом Трампом керуючий фондом Скотт Бессент був сприйнятий ринком облігацій як людина, що давно працює на Волл-стріт і є фіскальним консерватором.

Однак Бессент також відкрито виступав за сильний долар і підтримував мита, що свідчить про те, що будь-який відкат валюти може бути швидкоплинним.

«Бессент публічно привітав зміцнення долара після новин про перемогу Трампа на виборах, тому я визнаю, що дещо спантеличений припущенням, що ослаблення долара пов'язане з його призначенням», - сказав Рей Етрілл, керівник відділу валютних досліджень NAB.

«Він є затятим фіскальним яструбом, тож, можливо, це має якесь відношення до справи, але в цьому питанні краще побачити, ніж повірити».

Долар, ймовірно, був пов'язаний з деякою консолідацією після того, як він зростав протягом восьми тижнів поспіль лише втретє в цьому столітті, і багато технічних індикаторів демонстрували перекупленість.

Індекс долара востаннє знизився на 0,5% до 106,950, досягнувши дворічного піку 108,090 в п'ятницю. Долар знизився на 0,4% проти японської єни до 154,18 і ще більше віддалився від свого нещодавнього піку в 156,76.

Євро виріс на 0,7% до $1,0496 і віддалився від п'ятничного дворічного мінімуму в $1,0332. Опір знаходиться на рівнях $1,0555 і $1,0610, а підтримка - на $1,0195 і основному рівні $1,0000.

Єдина валюта зазнала удару в п'ятницю, коли європейські індекси ділової активності у виробничому секторі (PMI) показали загальну слабкість, в той час як американські індекси здивували високими показниками.

На противагу цьому дохідність європейських облігацій різко впала, збільшивши розрив з дохідністю казначейських облігацій на користь долара. Ринки також оцінили більш агресивне пом'якшення з боку Європейського центрального банку: ймовірність зниження ставки на півпункту в грудні зросла до 59%.

У той же час, ф'ючерси знизили ймовірність зниження ставки Федеральним Резервом на чверть пункту в грудні до 52%, порівняно з 72% місяць тому.

Ринки тепер припускають 154 базисних пункти пом'якшення ЄЦБ до кінця наступного року, порівняно з 65 базисними пунктами від ФРС.

Дані по роздрібним продажам у Великобританії також розчарували, що змусило ринок оцінити більшу ймовірність зниження ставки Банком Англії, хоча і в лютому, а не в грудні.

Це призвело до того, що в п'ятницю фунт сягнув шеститижневого мінімуму на рівні $1,2484. На початку понеділка фунт стерлінгів відскочив на 0,4% до $1,2591, але все ще залишався дуже далеким від максимуму минулого тижня на рівні $1,2714.

У криптовалютному світі біткоїн подешевшав на 1,2% до $98 208 після того, як зіткнувся з фіксацією прибутку перед символічним бар'єром у $100 000.

Після виборів у США біткойн виріс більш ніж на 40% на очікуваннях, що Трамп послабить регуляторне середовище для криптовалют.