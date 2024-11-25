Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар падає разом з прибутковістю казначейських облігацій після вибору Бессента

07:11 25.11.2024 |

Фінанси

 

Долар втратив частину свого нещодавнього зростання в понеділок, оскільки інвестори припустили, що вибір міністра фінансів США заспокоїть ринок облігацій, і потягли за собою зниження прибутковості, що призвело до втрати частини курсової переваги долара.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася до 4,351% з 4,412% в кінці п'ятниці, оскільки обраний президентом Дональдом Трампом керуючий фондом Скотт Бессент був сприйнятий ринком облігацій як людина, що давно працює на Волл-стріт і є фіскальним консерватором.

Однак Бессент також відкрито виступав за сильний долар і підтримував мита, що свідчить про те, що будь-який відкат валюти може бути швидкоплинним.

«Бессент публічно привітав зміцнення долара після новин про перемогу Трампа на виборах, тому я визнаю, що дещо спантеличений припущенням, що ослаблення долара пов'язане з його призначенням», - сказав Рей Етрілл, керівник відділу валютних досліджень NAB.

«Він є затятим фіскальним яструбом, тож, можливо, це має якесь відношення до справи, але в цьому питанні краще побачити, ніж повірити».

Долар, ймовірно, був пов'язаний з деякою консолідацією після того, як він зростав протягом восьми тижнів поспіль лише втретє в цьому столітті, і багато технічних індикаторів демонстрували перекупленість.

Індекс долара востаннє знизився на 0,5% до 106,950, досягнувши дворічного піку 108,090 в п'ятницю. Долар знизився на 0,4% проти японської єни до 154,18 і ще більше віддалився від свого нещодавнього піку в 156,76.

Євро виріс на 0,7% до $1,0496 і віддалився від п'ятничного дворічного мінімуму в $1,0332. Опір знаходиться на рівнях $1,0555 і $1,0610, а підтримка - на $1,0195 і основному рівні $1,0000.

Єдина валюта зазнала удару в п'ятницю, коли європейські індекси ділової активності у виробничому секторі (PMI) показали загальну слабкість, в той час як американські індекси здивували високими показниками.

На противагу цьому дохідність європейських облігацій різко впала, збільшивши розрив з дохідністю казначейських облігацій на користь долара. Ринки також оцінили більш агресивне пом'якшення з боку Європейського центрального банку: ймовірність зниження ставки на півпункту в грудні зросла до 59%.

У той же час, ф'ючерси знизили ймовірність зниження ставки Федеральним Резервом на чверть пункту в грудні до 52%, порівняно з 72% місяць тому.

Ринки тепер припускають 154 базисних пункти пом'якшення ЄЦБ до кінця наступного року, порівняно з 65 базисними пунктами від ФРС.

Дані по роздрібним продажам у Великобританії також розчарували, що змусило ринок оцінити більшу ймовірність зниження ставки Банком Англії, хоча і в лютому, а не в грудні.

Це призвело до того, що в п'ятницю фунт сягнув шеститижневого мінімуму на рівні $1,2484. На початку понеділка фунт стерлінгів відскочив на 0,4% до $1,2591, але все ще залишався дуже далеким від максимуму минулого тижня на рівні $1,2714.

У криптовалютному світі біткоїн подешевшав на 1,2% до $98 208 після того, як зіткнувся з фіксацією прибутку перед символічним бар'єром у $100 000.

Після виборів у США біткойн виріс більш ніж на 40% на очікуваннях, що Трамп послабить регуляторне середовище для криптовалют.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3193
  0,0333
 0,08
EUR
 1
 42,9927
  0,4732
 1,09

Курс обміну валют на 22.11.24, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9832  0,03 0,08 41,6355  0,01 0,01
EUR 43,2364  0,17 0,39 44,0045  0,15 0,33

Міжбанківський ринок на 22.11.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,02 0,06 41,3000  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес