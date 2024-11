Акції в Азії падають, оскільки Nvidia не дуже подбадьорила; Індія падає на тлі скандалу з Адані

Більшість азіатських акцій впали в четвер, оскільки прибутки технологічного гіганта Nvidia надали посередні сигнали, в той час як індійські ринки впали після того, як США звинуватили конгломерат Adani в корупції.

Регіональні ринки мало чим відреагували на стриману нічну сесію на Волл-стріт, оскільки обережність щодо корпорації NVIDIA утримувала інвесторів осторонь. Але ф'ючерси на американські фондові індекси впали на азіатських торгах, слідом за падінням акцій Nvidia більш ніж на 1% на вторинному ринку.

Посилення напруженості навколо Росії та України також обмежило загальний апетит до ризику.

Азійські біржі, що спеціалізуються на технологіях, здебільшого впали в четвер, хоча акції, що безпосередньо пов'язані з Nvidia, виглядали неоднозначно, оскільки її результати давали різні сигнали. Індекс TOPIX втратив 0,3%.

Найдорожча компанія світу, акції якої котируються на біржі, отримала більші прибутки, ніж очікувалось, у вересневому кварталі. Але її прогноз на поточний квартал ледь-ледь перевершив очікування, вказуючи на уповільнення зростання доходів і викликаючи побоювання, що попит на штучний інтелект потенційно досягнув піку.

Японський індекс Nikkei 225 втратив 0,7%, а акції виробників мікросхем Advantest Corp. і Tokyo Electron Ltd. втратили позиції.

Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,2% завдяки невеликому зростанню акцій SK Hynix Inc, постачальника Nvidia, який заявив про початок виробництва передових чіпів флеш-пам'яті. Акції Samsung Electronics Co Ltd виросли на 0,5%.

Тайванські акції TSMC - найбільшого в світі контрактного виробника чіпів і основного постачальника Nvidia - впали на 1%, а акції Hon Hai Precision Industry Co Ltd, також відомої як Foxconn, втратили майже 2%.

Nvidia вважається лідером попиту на ШІ, а її невтішні прогнози викликали певні побоювання, що оцінки вартості технологій переоцінили, наскільки сильно ця галузь залишиться драйвером прибутків.

Слабкість азійських технологій перекинулася на інші сектори. Гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,2%, а акції Semiconductor Manufacturing International Corp, найбільшого китайського виробника мікросхем, торгуються в бічному тренді.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали приблизно на 0,3% кожен, а австралійський ASX 200 - на 0,1%.

Індійський Nifty 50 знизився на 0,9% до більш ніж п'ятимісячного мінімуму під тиском втрат в акціях компаній під керівництвом Адані після того, як влада США звинуватила голову Гаутама Адані в схемі хабарництва на суму понад 250 мільйонів доларів. Адані та сімох інших обвинувачених, включаючи його племінника Сагара Адані, звинуватили у підкупі державних чиновників з метою укладення вигідних контрактів на сонячну енергетику.

Акції компаній конгломерату, що котируються на біржі - особливо флагманської Adani Enterprises Ltd і Adani Ports and Special Economic Zone Ltd - впали на 10%, досягнувши нижньої межі.

Звинувачення США перегукуються зі звинуваченнями, висунутими продавцем коротких позицій Hindenburg Research на початку 2013 року. Акції Adani втратили понад 100 мільярдів доларів за кілька днів після звіту Hindenburg, хоча з тих пір вони відшкодували ці втрати.

Численні ЗМІ повідомляли, що Adani Green Energy Ltd також скасувала запланований випуск облігацій у зв'язку з цими звинуваченнями. Акції компанії впали приблизно на 20%.

Слабкість Adani посилила тиск на більш широкі індійські акції, які вже зазнали значних втрат протягом останнього місяця, оскільки іноземні інвестори виводили кошти з країни. Індекс Nifty опинився в зоні корекції після падіння більш ніж на 10% від своїх вересневих рекордних максимумів.