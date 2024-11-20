Нацбанк скасував деякі валютні обмеження, але запровадив нові

Національний банк з 20 листопада 2024 року вносить зміни до діючих валютних обмежень. З одного боку, це має підтримати міжнародну співпрацю у сфері зовнішньої торгівлі, а також міжнародні проєкти й програми з технічної допомоги. З іншого, - посилити дисципліну дотримання валютних обмежень.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що зміни стосуватимуться кількох напрямів. Зокрема, переказу коштів для виконання зобов'язань за імпортними контрактами .

Наразі український бізнес може розраховуватися за імпорт будь-якої продукції лише за умови, якщо поставка товару здійснюється після 23 лютого 2021 року.

Однак відсьогодні українські підприємства отримають можливість розраховуватися за імпорт товарів без обмеження терміну їхньої поставки в Україну за умови, якщо кошти переказуються на користь:

* іноземного експортно-кредитного агентства (ЕКА) / іноземної держави через уповноважену нею особу/іноземної особи, до складу учасників якої входить іноземна держава чи іноземний банк (за умови, що іноземна держава є учасником цього банку);

* інших нерезидентів, за умови участі в імпортних операціях (шляхом кредитування, страхування, гарантування, поручительства) іноземного ЕКА / іноземної держави через уповноважену нею особу/іноземної особи, до складу учасників якої входить іноземна держава чи іноземний банк (за умови, що іноземна держава є учасником цього банку).

При цьому діятиме щомісячний ліміт для таких переказів на рівні 10% від суми простроченої заборгованості за договором щодо імпорту товарів (за станом на 01 листопада 2024 року).

Зміни також стосуються розрахунків за проєктами міжнародної технічної допомоги .

У Нацбанку пояснили, що нині передбачена можливість переказу іноземної валюти з України для розрахунків у межах проєктів/програм міжнародної технічної допомоги/прикордонного співробітництва, що фінансуються ЄС. Водночас резиденти України отримують технічну допомогу не лише від країн ЄС.

Враховуючи це, НБУ з 20 листопада надає можливість переказувати іноземну валюту за кордон для проведення розрахунків за проєктами міжнародної технічної допомоги, незалежно від того, якою державою чи організацією фінансується такий проєкт.

Репатріація дивідендів за кордон

Зазначається, що регулятор уважно слідкує за дотриманням встановлених валютних обмежень. Результати перевірок засвідчили спроби обходження щомісячного ліміту на репатріацію дивідендів.

Тож, з 20 листопада 2024 року українські компанії зможуть скористатися можливістю часткової репатріації дивідендів за корпоративними правами чи акціями лише за одночасного дотримання таких умов:

* період діяльності емітента з дати державної реєстрації до дати здійснення відповідної операції становить не менше 12 місяців;

* з моменту набуття іноземним інвестором/нерезидентом права власності на корпоративні права/акції емітента, що здійснює виплату дивідендів, до дати здійснення відповідної операції минуло не менше шести місяців.

Також зміни передбачені щодо використання валютних кредитів для придбання цінних паперів, номінованих у валюті .

Зокрема, для мінімізації ризиків обходження діючих валютних обмежень НБУ з 20 листопада встановлює заборону на використання валютних кредитів для придбання цінних паперів, номінованих в іноземній валюті.

Усі зазначені зміни внесені постановою правління НБУ від 19 листопада №136 "Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18" та набирають чинності з 20 листопада.