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АНАЛІТИКА

У Байдена вважають, що Україні мобілізація військових потрібна більше, ніж нова зброя

 

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримала багато різної американської зброї, однак все одно опинилась у складній ситуації на полі бою - і причиною цього він назвав проблеми з мобілізацією.

Про це Салліван заявив PBS News, повідомляє "Європейська правда".

Радник президента США із нацбезпеки відповідав на питання про те, чи не могли Сполучені Штати у минулому зробити щось по-іншому у питанні підтримки України - з огляду на те, що зараз Україна втрачає більше території, ніж будь-коли раніше цього року.

Салліван відзначив, що Сполучені Штати надали Україні танки, схвалили передачу винищувачів F-16, систем HIMARS та Patriot. Попри це, за його словами, "Україна опинилася в більш складному становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, як вона діє на полі бою".

"Де пролягає найпряміший зв'язок між українськими досягненнями і внесками? Він пролягає через мобілізацію та людські ресурси", - заявив радник Джо Байдена.

При цьому Салліван не вважає, що якби Україна отримала дозвіл на отримання якоїсь із систем озброєнь раніше, то це б суттєво вплинуло на поле бою.

"Чи побачили ми помітну різницю на полі бою після того, як надали танки Україні? Аналогічно, чи помітили ми помітну різницю у використанні винищувачів F-16? Ми вважаємо, жодна система озброєнь не має вирішального значення у цій битві.

Йдеться про людські ресурси, і, на нашу думку, Україні потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил, які вона має на лінії фронту", - сказав Салліван.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від США лише половину обіцяної зброї, а допомога Європи для української армії була не меншою.

Раніше також стало відомо, що адміністрація Байдена також планує надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік.
Ключові теги: США
 

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