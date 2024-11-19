Зеленський представив у Раді план стійкості. Що там головне для перемоги над Росією

19 листопада, на 1000-й день великої війни, президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План внутрішньої стійкості України.

Документ складається з 10 пунктів і стосується безпеки, енергетики, фінансів, зброї українського виробництва та співпраці з партнерами.

План стійкості ще буде деталізований разом із громадянським суспільством, бізнесом, представниками культурного середовища та експертами.

Президент анонсував план тиждень тому, а вперше ВВС Україна про нього написала ще 23 жовтня. Він зазначив, що йдеться про те, як Україна спрямуємо свої внутрішні можливості заради перемоги.

План передбачає кроки, які має виконати сама Україна, він не є альтернативою плану перемоги, який Зеленський презентував міжнародним партнерам.

Що у плані

Розпочавши виступ у парламенті, Володимир Зеленський заявив, що вирішальний момент війни буде у наступному році. Він додав, що "на цьому етапі вирішується, хто дотисне".

Звернувшись до теми можливих мирних перемовин з Росією, президент повторив тезу про те, що Україна "не торгує суверенітетом" і не відмовиться від прав на всю свою територію.

Однак він наголосив, що відновлення територіальної цілісності України відбудеться після політичних змін у Москві. Вочевидь, це вперше президент прилюдно заявив про те, що кордони 1991 року на даний момент не актуальні.

Утім, сьогодні Україна має сама визначити, "як жити зараз і як жити далі". Цьому і присвячений план стійкості.

Він містить 10 пунктів: 1) єдність, 2) фронт, 3) зброя, 4) гроші, 5) енергетика, 6) безпека, 7) громади, 8) людський капітал, 9) культурний суверенітет і 10) політика героїв.

Єдність

Внутрішня єдність України потрібна, щоб обʼєднати міжнародних партнерів, заявив президент.

Світ шукає нових форматів взаємодії, і Україна запропонувала свою формулу миру.

"Світ усвідомив, що мир не буває подарунком, він потребує зусиль на основі єдності", - сказав президент.

Він наголосив, що незабаром Україна завершить процедуру скринінгу українського законодавства для вступу в ЄС.

Він також оптимістично висловився щодо майбутнього вступу України в НАТО.

Зеленський відкинув чутки про проведення президентських виборів до кінця війни.

"Конституція і закони не дозволять провести вибори у воєнний час. Ніхто у світі цього не вимагає", - заявив український лідер.

Фронт

Говорячи про армію, президент заявив про необхідність зміни підходів до управління в ній.

Він позитивно оцінив роботу застосунку Армія+, яким вже скористалися 410 тисяч воїнів.

Він анонсував створення офісу військового омбудсмена.

Також, за його словами, міністерство оборони та військове командування мають представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли віку мобілізації.

Він наголосив, що Україна не планує знижувати мобілізаційний вік.

Зброя

Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів, заявив президент. Він додав, що дрони компенсують відсутність артилерії в армії.

Він також пообіцяв збільшити прямі кошти для бригад, щоби вони могли самостійно забезпечувати себе дронами.

Україна нарощує власне виробництво артилерійських снарядів. За минулий рік вже виробили 2,5 млн мінометних пострілів і снарядів для артилерії. За наступний рік українські підприємства зроблять 30 тисяч далекобійних дронів і 3 тисячі крилатих ракет.

Говорячи про зброю українського виробництва, Зеленський також згадав ракету "Довгий Нептун", яка має дальність 1000 кілометрів.

За словами президента, в Україні створять Технологічну ставку для розвитку військових технологій.

У галузі ОПК працюють 600 українських компаній, які забезпечують 300 тисяч робочих місць, наголосив президент.

Гроші

Цей пункт ще мають затвердити з бізнесом і до нього буде окремий додаток, пояснив Зеленський.

Він не озвучив багато деталей цього розділу, але наголосив на важливості підтримки українського виробника.

"Усе, що можемо виробляти в Україні, має закуповуватись в Україні", - сказав Зеленський.

Він також анонсував страхування військових ризиків та зменшення частки перерозподілу ВВП державою.

Президент також наголосив на важливості зниження тиску на підприємства, які самі створюють вартість.

Виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді на 1000-й день війни

Енергетика

У галузі енергетики голова держави анонсував створення паспортів стійкості регіонів до кінця року, а в наступному році - паспортів генерації.

Зеленський наголосив, що атомна генерація має "очевидний пріоритет".

Але багато деталей цього пункту не озвучив, оскільки це закритий додаток.

Безпека

Цей пункт має три блоки - Україна сьогодні, Україна повоєнна та Україна сталого і надійного миру, зазначив президент.

Безпека стосується як глобальних питань, як-от укріплення державного кордону, так і локальних, сказав Зеленський.

Пріоритетом має бути безпека в навчальних закладах, як-от охорона поліцією та металошукачі на вході в усі освітні та інші державні заклади.

Він також згадав модернізацію стандартів укриттів та проблему розмінування України.

Громади і людський капітал

У пункті про громади президент згадав у першу чергу прифронтові території, які потребують особливої підтримки, так само як і громади, які прийняли найбільше переселенців.

Президент наголосив на необхідності підтримувати та збільшувати міжнародні звʼязки на рівні громад.

У пункті, присвяченому людському капіталу, Зеленський сказав про необхідність створення інституту множинного громадянства та перезапуск дипломатичної служби. До кінця року будуть заповнені всі вакансії українських послів.

Також буде створено Міністерство обʼєднання українців, яке цілеспрямовано буде займатися справами глобальної багатомільйонної української спільноти. До кінця року представлять кандидатуру міністра.

"Українці, де б вони не були, повинні мати можливість зберегти сильний звʼязок з українською державою", - пояснив Зеленський.

Одним з найважливіших питань у галузі людського капіталу Зеленський назвав "збереження мільйонів українських дітей, які через війну перебувають у різних куточках світа". Вони мають залишатися у полі української культури та українського життя.

Він також говорив про партнерство між державою і церквою і згадав заборону РПЦ в Україні і її представництва, зазначивши, що "час московської церкви закінчився".

Культура і політика героїв

Зеленський також повідомив про ініціативу запровадити "культурний Рамштайн".

Він також говорив про "культурну дипломатію", як-от сприяння створенню кафедр україністики в іноземних університетах, розвиток українських перекладів, сучасного мистецтва тощо.

"Саме мовою культури можна досягти тих країн, які не досяжні для політиків", - додав президент.

Пункт, який присвячений підтримці державою ветеранів, пролунав найбільш деталізовано.

"Держава та суспільство мають бути завжди поруч із ветераном та його сімʼєю", - сказав президент.

Зеленський анонсував інститут "помічника ветерана", в якому буде 11 тисяч фахівців з супроводу ветеранів.

У кожній громаді у 2025 році мають бути реабілітаційні відділення, а також мережа ветеранських просторів у кожній громаді.

Ветеранів планують залучати на державну службу.

Передбачена також додаткова оплата для сімейних лікарів за контракт з ветераном та програми житла для ветеранів.

Повністю план із додатками буде готовий у грудні.

16 жовтня Зеленський представив у парламенті План перемоги, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків.