Єна зміцнюється, оскільки ралі долара призупинилося через фіксацію прибутку

У вівторок єна отримала такий необхідний перепочинок, оскільки вона закріпилася на більш сильній стороні 155 за долар завдяки відкату американської валюти, яка зіткнулася з фіксацією прибутку після зоряного ралі, в результаті якого він досяг річного максимуму.

Востаннє єна виросла на 0,12% до 154,47 за долар, відновившись після падіння на попередній сесії після того, як голова Банку Японії Кадзуо Уеда дотримувався свого звичного сценарію і не дав жодних натяків на те, чи може відбутися підвищення ставки в грудні.

«Нещодавнє ослаблення єни змусило багатьох учасників ринку очікувати, що Уеда виступить з яструбиною заявою, але в підсумку губернатор дотримувався свого нещодавнього наративу», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

«Ми вважаємо, що економіка і ціновий тиск є вагомими аргументами на користь підвищення ставки в грудні, але багато чого буде залежати від того, чи буде якийсь політичний поштовх назад, враховуючи, що Ліберально-демократична партія прагне відновити підтримку громадськості після поганого результату на нещодавніх виборах до нижньої палати парламенту».

Єна впала приблизно на 7% з жовтня і минулого тижня вперше з липня ослабла нижче рівня 156 за долар, що змусило трейдерів бути напоготові до будь-якого втручання з боку японської влади для підтримки валюти.

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като підтвердив у вівторок, що уряд і надалі реагуватиме належним чином на надмірні коливання валютних курсів.

На ширшому ринку долар знизився, оскільки він ще більше віддалився від річного максимуму минулого тижня по відношенню до кошика валют.

Стерлінг стабілізувався на рівні $1,2670, в той час як індекс долара виріс на 0,07% до 106,29 після падіння на 0,4% на попередній сесії.

«Після таких великих рухів трапляються напади фіксації прибутку», - сказав Джаррод Керр, головний економіст Kiwibank.

Долар США виріс більш ніж на 2% за місяць, підтримуваний зниженням очікувань щодо ступеня зниження ставок Федеральної резервної системи і думкою про те, що розрекламована новообраним президентом Дональдом Трампом політика мит, скорочення імміграції та зниження податків, що фінансуються за рахунок боргу, буде інфляційною для економіки США.

Євро також відскочив від річного мінімуму минулого тижня і востаннє коштував $1,0584.

У понеділок двоє високопоставлених політиків Європейського центрального банку заявили, що вони більше стурбовані шкодою, яку очікувані нові торгові мита США завдадуть економічному зростанню в єврозоні, ніж будь-яким впливом на інфляцію.

У той же час австралійський долар втримав свій прибуток від попередньої сесії і в останній раз торгувався на рівні $0,6504.

Резервний банк Австралії надав непряму підтримку, повторивши, що процентні ставки навряд чи будуть знижені найближчим часом, а за деякими сценаріями, можливо, навіть доведеться їх підвищити.

Ринки не повністю оцінили зниження процентних ставок РБА до травня наступного року, а ймовірність цього кроку в лютому після звіту про інфляцію в четвертому кварталі становить лише 38%.

Тим часом Резервний банк Нової Зеландії збирається наступного тижня, і трейдери вже заклали в ціну пом'якшення монетарної політики центрального банку на 50 базисних пунктів.

Останній раз ківі торгувався на 0,12% нижче на рівні $0,5887, відскочивши від річного мінімуму понеділка на рівні $0,5837.