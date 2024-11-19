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АНАЛІТИКА

Акції в Азії ростуть на технологічному зростанні; в центрі уваги Китайська LPR та інфляція в Японії

08:01 19.11.2024 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок, а місцеві акції технологічних компаній слідували за зростанням своїх американських колег, при цьому цього тижня основна увага зосереджена на рішенні по процентній ставці в Китаї і даних по інфляції в Японії.

Регіональні ринки отримали деякі позитивні сигнали з Волл-стріт, оскільки ралі основних акцій технологічних компаній на чолі з Tesla підтримало фондові індекси.

Ф'ючерси на американські фондові індекси стабілізувалися на азіатських торгах, і цього тижня основна увага прикута до звітності лідера ринку корпорації NVIDIA, щоб отримати більше інформації про торгівлю штучним інтелектом.

Минулого тижня азіатські ринки, як і Волл-стріт, зазнали втрат, особливо на тлі того, що ризиковане ралі після перемоги Дональда Трампа на виборах, схоже, охолоджується. Стимулюючі заходи з боку Китаю також не принесли бажаного результату, як і ключові економічні показники по всьому регіону.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite відстали від своїх регіональних аналогів у вівторок, рухаючись в діапазоні від флету до мінімуму.

Народний банк Китаю цього тижня має прийняти рішення щодо базової процентної ставки (loan prime rate - LPR), при цьому економісти очікують, що вона залишиться незмінною після зниження в жовтні.

Рішення про ставку буде прийнято на тлі того, що нещодавні стимулюючі заходи Китаю виявилися недостатньо ефективними, а економіка країни не демонструє ознак покращення. Дані по інфляції за жовтень показали, що дезінфляція залишається в силі.

У вівторок на конференції в Гонконзі мають виступити кілька провідних китайських міністрів, які, можливо, нададуть більше інформації про плани щодо стимулюючих заходів.

Гонконгський індекс Hang Seng виглядав трохи краще, піднявшись на 0,4% завдяки зростанню акцій технологічних компаній.

Але акції Xiaomi Corp впали на 2% після того, як новий підрозділ технологічного гіганта з виробництва електромобілів зазнав збитків у третьому кварталі, навіть незважаючи на те, що загальні прибутки зросли.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX додали близько 0,4% кожен, підтримані акціями технологічних компаній, а слабкість єни зберегла хороші котирування в експортно-орієнтованих секторах.

Цього тижня основна увага прикута до даних по споживчій інфляції за жовтень, які будуть опубліковані в п'ятницю, щоб отримати більше інформації про японську економіку.

Цей показник буде оприлюднений після публікації минулого тижня невтішних даних по валовому внутрішньому продукту, які показали, що економічне зростання Японії суттєво сповільнилося в третьому кварталі.

Більш широкі азіатські ринки були в основному оптимістичними. Південнокорейський KOSPI додав 0,2% завдяки зростанню акцій технологічних компаній.

Австралійський ASX 200 показав найкращі результати серед своїх азійських колег, піднявшись на 1,1%, оскільки місцеві акції гірничо-металургійного та енергетичного секторів відслідковували зростання цін на сировинні товари.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились позитивно, а індійські акції отримали деяке полегшення після значних втрат на останніх сесіях. Минулого тижня Nifty увійшов у зону корекції після падіння більш ніж на 10% з нещодавніх рекордних максимумів.
За матеріалами: investing.com
 

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