Долар зростає проти єни, оскільки Банк Японії залишається невизначеним щодо термінів підвищення ставок

Долар виріс проти єни в понеділок після того, як глава центрального банку Японії заявив про подальше посилення монетарної політики, але залишив відкритим питання про терміни, залишивши ринок без ясності щодо того, чи буде це зроблено наступного місяця.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда повторив, що процентні ставки продовжать поступово підвищуватися, якщо економіка розвиватиметься відповідно до прогнозів центрального банку.

Однак він не згадав, чи відбудеться підвищення ставок у грудні, зазначивши, що Банку Японії потрібно буде звернути увагу на різні ризики, в тому числі для економіки США.

Пізніше на прес-конференції Уеда додав, що вони не будуть чекати ясності щодо всіх ризиків, перш ніж діяти щодо ставок, і зволікання може призвести до більш агресивного підвищення ставок.

Таким чином, ринкова ціна з ймовірністю 54% підвищиться на чверть відсоткового пункту на наступному засіданні 19 грудня, що майже не змінилося порівняно з попереднім виступом.

Це була його перша можливість безпосередньо висловитися щодо монетарної політики після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США 5 листопада, що змусило інвесторів замислитися, чи буде він більш конкретним щодо перспектив підвищення ставок.

Відсутність чітких вказівок призвела до того, що долар виріс на 0,35% до 154,72 єни і віддалився від п'ятничного мінімуму в 153,86. Наприкінці минулого тижня долар відступив після того, як міністр фінансів Японії Кацунобу Като в п'ятницю попередив ринок про можливу інтервенцію, якщо єна впаде занадто сильно і занадто швидко.

Цей відступ допоміг стабілізувати євро на даний момент на рівні $1,0540, хоча це все ще некомфортно близько до нещодавнього річного мінімуму на рівні $1,0496.

По відношенню до кошика валют долар утримується на рівні 106,660 після того, як у п'ятницю досягнув річного максимуму в 107,07. Індекс піднявся на 1,6% за тиждень, відзначивши шість тижнів зростання з останніх семи.

Ралі збіглося з різким зростанням прибутковості 10-річних казначейських облігацій, яка з початку жовтня зросла на 70 базисних пунктів, що сприяло зростанню індексу долара США на 5,4%.

«Хоча період консолідації виглядає ймовірним у найближчій перспективі, ми переглянули наші прогнози щодо долара і тепер прогнозуємо його подальше зміцнення на 5% до кінця 2025 року», - сказав Йонас Гольтерманн, заступник головного ринкового економіста Capital Economics.

«Це ґрунтується насамперед на думці, що Трамп просуватиме основну тарифну політику, яку він запропонував під час передвиборчої кампанії, і що економіка США продовжуватиме випереджати своїх основних конкурентів».

Ринки з нетерпінням чекають, кого Трамп обере на посаду міністра фінансів, і Говард Лутнік, генеральний директор Cantor Fitzgerald, та інвестор Скотт Бессент є головними кандидатами на цю посаду.

Аналітики, як правило, припускають, що розрекламована політика Трампа щодо мит, скорочення імміграції та зниження податків, що фінансуються за рахунок боргу, буде інфляційною, що обмежить можливості для подальшого зниження ставок Федеральним резервом.

Ф'ючерси передбачають 60% ймовірність того, що ФРС знизить ставку на чверть пункту в грудні, і мають лише 77 базисних пунктів зниження ставки до кінця 2025 року, порівняно з більш ніж 100 кілька тижнів тому.

Цього тижня мають виступити щонайменше сім чиновників ФРС, і трейдери припускають, що вони будуть обережними щодо агресивного зниження ставок.

Цього тижня також виступає низка керівників європейських центральних банків, і їхні заяви можуть бути більш оптимістичними, зважаючи на нещодавні м'які економічні дані та ризик впливу тарифів на торгівлю в ЄС.

Календар даних по США цього тижня не насичений, але Великобританія, Японія і Канада мають опублікувати важливі звіти по інфляції, в той час як виробничі опитування наприкінці тижня дадуть ключ до розуміння того, як розвиваються настрої після виборів в США.