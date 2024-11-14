Акції в Азії знижуються на тлі невизначеності щодо ставок у США та стимулів у Китаї

Більшість азіатських акцій впали в четвер, продовживши нещодавні втрати, оскільки ознаки стійкої інфляції в США підживлювали невизначеність щодо майбутнього зниження процентних ставок, в той час як інвестори чекають на додаткові заходи стимулювання в Китаї.

Регіональні ринки прийняли посередні сигнали від Волл-стріт, оскільки ризиковане ралі після перемоги Дональда Трампа на виборах минулого тижня, схоже, пішло на спад. Ф'ючерси на американські фондові індекси стабілізувалися на азіатських торгах після того, як Волл-стріт відступила від рекордних максимумів останніх двох сесій.

Дані по індексу споживчих цін в США за жовтень виявились у відповідності до очікувань, але все ж таки показали, що інфляція залишилась стійкою.

Хоча показник все ще стимулював бети на зниження процентної ставки Федеральним резервом у грудні, довгострокові перспективи ставки стали більш невизначеними, особливо в умовах потенційно інфляційної політики Трампа.

Ринки очікують на виступ голови ФРС Джерома Пауелла, який мав би дати додаткові підказки щодо монетарної політики. Минулого тижня ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів і підтвердила свій підхід до майбутнього пом'якшення на основі даних.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,2% кожен, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,8% в четвер.

Позитивні прибутки інтернет-гіганта Tencent Holdings Ltd не змогли підняти гонконгські акції, хоча акції Tencent все ж виросли більш ніж на 1%.

Місцеві ринки зазнали певних втрат після того, як останній раунд фіскальних заходів Пекіну не приніс бажаного результату, а інвестори очікували більш цілеспрямованих заходів, спрямованих на підтримку приватних витрат і ринку нерухомості.

Очікується, що наступного тижня Народний банк Китаю ухвалить рішення щодо базової кредитної ставки, хоча аналітики не впевнені щодо її подальшого зниження після того, як у жовтні НБК знизив ставку більше, ніж очікувалось.

Очікується, що Пекін окреслить додаткові заходи стимулювання під час двох ключових політичних зустрічей у грудні. Аналітики кажуть, що Китай також чекає, щоб оцінити вплив президентства Трампа на країну, перш ніж розблокувати додаткові стимули.

Трамп пообіцяв ввести високі імпортні тарифи на країну, провіщаючи нові економічні негаразди.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,3% після того, як голова Резервного банку Австралії Мішель Буллок заявила, що монетарна політика є достатньо обмежувальною і залишиться на поточному рівні, поки банк не буде впевнений, що інфляція послаблюється.

Буллок сказав, що невизначеність щодо економічних перспектив США зберігатиме обережність РБА, водночас вказуючи на ризик інфляційної політики за часів Трампа.

Коментарі Буллока з'явилися на тлі даних по ринку праці, які показали, що зростання на австралійському ринку праці сповільнилося в жовтні після шести місяців сильного зростання поспіль. Охолодження ринку праці також погіршує перспективи інфляції.

Більшість азіатських ринків в основному дрейфували вниз, намагаючись визначитись з напрямком руху на тлі невизначеності щодо економічних перспектив США та президентства Трампа. Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,6%, тоді як TOPIX був помірно позитивним.

Південнокорейський KOSPI додав 0,4%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття після того, як індекс впав п'яту сесію поспіль, позначивши 10% падіння з рекордних максимумів, досягнутих у вересні.

Нещодавня слабкість індійських акцій була спричинена занепокоєнням щодо високої інфляції, в той час як іноземні інвестори також значною мірою вийшли з місцевих ринків після значного зростання на початку року.