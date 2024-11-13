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АНАЛІТИКА

Європейські ринки акцій зростають, акції Siemens Energy підскочили на 16%

12:51 13.11.2024 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи помірно зростають у середу завдяки сильним фінансовим звітам великих компаній.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:44 EET підвищився на 0,14%, до 502,93 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,33%, німецький DAX - 0,45%, французький CAC 40 - 0,34%. Італійський FTSE MIB збільшився на 0,63%, іспанський IBEX 35 - на 0,5%.

Акції Siemens Energy підскочили на 16% та очолили список лідерів зростання у зведеному європейському індексі після того, як німецька компанія покращила фінансові прогнози на 2028 рік. Зокрема компанія тепер очікує зафіксувати рентабельність на рівні 10-12% замість 8% раніше.

Ціна паперів Allianz SE зростає на 1,6%. Німецька страхова компанія Allianz SE збільшила чистий та операційний прибуток, а також виручку у третьому кварталі 2024 року завдяки сильним показникам у всіх сегментах бізнесу.

Капіталізація Volkswagen знижується на 0,4% після того, як автовиробник повідомив про збільшення інвестицій у спільне підприємство з американським виробником електромобілів Rivian до $5,8 млрд, тоді як інвестиції раніше оцінювалися в $5 млрд.

Голландський сервіс доставки їжі Just Eat Takeaway.com NV оголосив про продаж американського підрозділу Grubhub стартапу Wonder Group Inc. за $650 млн. Ринкова вартість компанії злетіла на 22%.

Папери Smiths Group зросли в ціні на 12,2% після того, як інжинірингова група відновила програму викупу акцій і збільшила її обсяг до 150 млн. фунтів стерлінгів ($191,2 млн.) зі 100 млн. фунтів.

На біржі у Франкфурті також активно дорожчають папери енергетичної компанії RWE (на 7,7%), у Парижі - акції хімічної компанії Air Liquide, які дорожчають на 2% після того, як аналітики Jefferies покращили рекомендації для них до "купувати" з "нижче за ринок" ".

Також у середу стало відомо, що безробіття у Франції у третьому кварталі 2024 року збільшилося до 7,4% з 7,3% кварталом раніше. Показник співпав із прогнозами ринку. Число безробітних у країні за квартал зросло на 35 тис. і досягло 2,3 млн осіб.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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