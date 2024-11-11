Ціни на золото впали нижче $2 700 на тлі індексу споживчих цін, в центрі уваги - сигнали ФРС

Минулого тижня ціни на золото відновлювалися після падіння з рекордних максимумів, причому основна частина втрат відбулася після перемоги Трампа на виборах.

Його перемога усунула головну причину невизначеності на ринках, яка також була основним джерелом попиту на золото як засіб захисту.

Очікується, що під час свого другого терміну Трамп проводитиме більш експансіоністську політику, що означатиме потенційне зростання інфляції та утримання процентних ставок на відносно високому рівні в довгостроковій перспективі.

У зв'язку з цим золото не відчуло значного полегшення після того, як минулого тижня ФРС знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів, що свідчить про обережний підхід до подальшого пом'якшення монетарної політики.

Цього тижня основна увага прикута до індексу споживчих цін в США, який має дати більше інформації про те, чи сповільнюється інфляція відповідно до очікувань ФРС.

Цього тижня також відбудеться низка виступів чиновників ФРС, які дадуть нові підказки щодо монетарної політики.

Попит на золото як на безпечну гавань був незначним, навіть незважаючи на те, що напруженість у відносинах між Україною і Росією посилилася після того, як Україна здійснила масштабну атаку на Москву з використанням безпілотників.

Інші дорогоцінні метали в понеділок торгувалися різноспрямовано. Ф'ючерси на платину виросли на 0,4% до $983,05 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,5% до $31,293 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь зазнали різких втрат, оскільки нові фіскальні заходи Китаю, найбільшого світового імпортера міді, в значній мірі підірвали їх.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,1% до $9 450,0 за тонну, в той час як грудневі ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $4,3037 за фунт.

Всекитайські збори народних представників схвалили нові боргові заходи на суму близько 10 трильйонів юанів (1,4 трильйона доларів США), спрямовані на допомогу місцевим органам влади.

Але цей крок розчарував інвесторів, які сподівалися на більш цілеспрямовані фіскальні стимули, особливо після того, як дані за вихідні показали, що в жовтні дефляція в Китаї погіршилася.

Аналітики ANZ кажуть, що Пекін, ймовірно, утримується від додаткових фіскальних заходів, щоб побачити, як зміниться політика США щодо країни за президентства Трампа.

Трамп пообіцяв запровадити високі торгові тарифи проти Китаю.