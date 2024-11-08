Долар знижується після волатильного тижня, в центрі уваги китайські ВЗНП

У п'ятницю долар взяв перепочинок, щоб завершити бурхливий тиждень невеликим зростанням, оскільки ринки зважували вплив майбутнього повернення Дональда Трампа в Білий дім і те, що це означатиме для економіки США і перспективи процентних ставок.

Пізніше в Пекіні завершується п'ятиденне засідання Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП), на якому інвестори будуть уважно стежити за новинами про заходи стимулювання економіки Китаю, які, в свою чергу, можуть підняти юань і антиподові валюти.

Долар продовжив відпускати деякі зі своїх різких прибутків на початку тижня, оскільки трейдери закривали прибуткові ставки на президентство Трампа після його перемоги на виборах.

Це допомогло стерлінгу повернутися до позначки $1,30, в той час як єна також отримала деякий перепочинок і наблизилася до рівня 153 за долар.

Євро впав на 0,07% до $1,0795 і прямував до 0,35% щотижневого падіння під тиском долара, що відроджується, і на тлі політичної кризи в Німеччині, де і без того незграбна коаліція на чолі з канцлером Олафом Шольцем розвалилася пізно ввечері в середу.

У четвер Федеральний резерв знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів, як і очікувалося, але наголосив на обережному і терплячому підході до подальшого пом'якшення.

«(Засідання) не змінює думку про те, що ФРС все ще перебуває на шляху до зниження ставок, і ще одне зниження ставок у грудні ймовірне, якщо тільки дані з інфляції та ринку праці не здивують суттєво в кращий бік», - сказав Керрі Крейг, стратег з глобальних ринків в J.P. Morgan Asset Management.

«У 2025 році, однак, картина буде ускладнена потенційним впливом торговельної та податкової політики на прогноз інфляції».

Траєкторія процентної ставки центрального банку США була затьмарена перемогою Трампа на виборах, оскільки його плани щодо високих тарифів розглядаються як такі, що розпалюють інфляцію.

Трейдери відреагували на результати виборів скороченням бетів на зниження ставок ФРС в наступному році.

«Якщо нова адміністрація Трампа дійсно запровадить значні мита або прийме іншу інфляційну політику, то ми вважаємо, що ставка ФРС може досягти дна в наступному році ближче до 4%, ніж до 3%», - сказав головний економіст Wells Fargo Джей Брайсон.

Останній раз стерлінг торгувався на рівні $1,2983, відновившись після падіння до приблизно тримісячного мінімуму на початку тижня.

Фунт виріс на 0,8% в четвер після того, як Банк Англії знизив процентні ставки, але заявив, що очікує, що інфляція і економічне зростання у Великобританії будуть відновлюватися швидше, ніж він очікував раніше.

Єна ослабла на 0,14% до 153,15 за долар.

По відношенню до кошика валют долар виріс на 0,03% до 104,44, на шляху до зростання трохи більше ніж на 0,1% за тиждень. У середу він різко зріс на 1,53%, оскільки «угоди Трампа» сильно активізувалися.

Основна подія п'ятниці буде пов'язана з результатами засідання Постійного комітету ВЗНП Китаю, де очікується подальша підтримка з боку Пекіна, яка пом'якшила деякий вплив другого президентства Трампа на китайські активи за останні кілька днів.

Новообраний президент пригрозив запровадити 60% мита на імпорт китайських товарів до США.

Юань востаннє трохи знизився до 7,1532 за долар на офшорному ринку, в той час як австралійський долар, який часто використовується як ліквідний проксі для свого китайського колеги, знизився на 0,13% до $0,6673.

Новозеландський долар майже не змінився - $0,6022.

«Я думаю, що дуже ймовірно, що ми побачимо значно більше фіскальних і монетарних стимулів з боку Пекіна, які можуть компенсувати деякі торгові перешкоди», - сказав Девід Чао, стратег по глобальним ринкам Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Invesco.

«Вся увага прикута до того, що може з'явитися з політичного інструментарію Китаю після завершення засідання постійного комітету ВЗНП».

Опубліковані в четвер дані показали, що в жовтні китайський експорт зріс найшвидшими темпами за останні два роки, оскільки заводи поспішали вивести запаси на основні ринки в очікуванні подальших тарифів з боку США і Європейського Союзу, оскільки загроза торговельної війни на два фронти стала великою.