Акції в Азії приглушені, оскільки ралі Трампа охолоджується; ФРС і стимулювання Китаю в центрі уваги

Більшість азіатських акцій у четвер рухалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки ралі, викликане перемогою Дональда Трампа на виборах у США, тепер охололо, а увага зосереджена на додаткових стимулюючих заходах у Китаї та прийдешньому засіданні Федеральної резервної системи.

У той час як більшість азіатських ринків різко зросли в середу, китайські акції відстали через перспективу запровадження більш жорстких торговельних мит проти країни.

Засідання Всекитайських зборів народних представників, яке розпочалося на початку тижня, зараз перебуває в центрі уваги для отримання додаткових сигналів щодо фіскальних стимулів.

Регіональні ринки отримали обмежені позитивні сигнали від зоряної нічної сесії на Волл-стріт, оскільки основні американські індекси зросли до рекордних максимумів після перемоги Трампа.

Ф'ючерси на американські фондові індекси стабілізувалися на азіатських торгах, а інвестори очікують завершення засідання ФРС пізніше в четвер, щоб отримати більше сигналів щодо процентних ставок.

Очікується, що ФРС знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів. Але її перспективи щодо ставок залишаються невизначеними в умовах президентства Трампа і нещодавньої тривкої інфляції.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,4% кожен, а гонконгський індекс Hang Seng додав майже 1%, відновившись після незначних втрат в середу.

Китайські ринки поки що залишаються стійкими, незважаючи на наслідки президентства Трампа, враховуючи, що Трамп пообіцяв запровадити 60% торгові мита на весь китайський імпорт.

Пекін привітав Трампа з перемогою, а новообраний президент, як повідомляється, також поговорив по телефону з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Цього тижня основна увага буде прикута до засідання ВЗНП, на якому, як очікується, Пекін представить плани щодо збільшення бюджетних витрат на підтримку економіки. Очікується, що оголошення буде зроблено по завершенню засідання в п'ятницю.

До цього будуть опубліковані дані по торгівлі Китаю.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,3% після зростання на 2,6% на попередній сесії. Індекс TOPIX виріс на 0,8% в четвер, при цьому настрої щодо японських акцій залишаються в цілому оптимістичними після різкого падіння єни в середу.

Єна постраждала від зміцнення долара, і японська валюта впала до найнижчого рівня за останні три місяці, коли долар США різко зріс. Ринки очікують, що за президентства Трампа збережеться велика різниця в процентних ставках між Японією та США.

Ослаблення єни допомогло експортоорієнтованим акціям зрости, а акції автомобілебудівного гіганта Toyota Motor Corp зросли більш ніж на 4%, навіть незважаючи на те, що вона отримала приголомшливий прибуток за третій квартал.

Honda Motor Co Ltd впала на 0,2%, оскільки вона попередила про ослаблення продажів в Китаї і потенційний вплив від будь-якого підвищення торгових мит в США.

Більшість азіатських ринків рухались у флетово-низькому діапазоні, оскільки початковий оптимізм щодо перемоги Трампа охолов.

Австралійський ASX 200 впав на 0,2%, оскільки дані показали, що торговий баланс країни у вересні досяг найнижчого рівня за останні чотири роки на тлі слабкого попиту на сировинні товари в Китаї, головному торговельному партнері Австралії.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,2%, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали стримане відкриття після того, як цього тижня індекс різко відскочив від чотиримісячних мінімумів.