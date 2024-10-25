Ціни на золото падають, але рекордні максимуми залишаються в полі зору

Ціни на золото дещо знизилися на азіатських торгах у п'ятницю, залишаючись на рівні рекордних максимумів, досягнутих на початку цього тижня, оскільки очікування напружених президентських виборів у США змусило трейдерів шукати притулку в безпечних місцях.

Хоча жовтий метал досягнув нових максимумів, йому було важко утримати їх на тлі тиску з боку сильнішого долара і більш високої прибутковості казначейських облігацій. Тим не менш, золото було налаштоване на помірний тижневий приріст вже третій тиждень поспіль.

Попит на безпечні активи також стимулювався постійним занепокоєнням щодо погіршення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

Спотове золото о 06:30 EET подешевшало на 0,4% до 2 724,55 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, подешевшали на 0,4% до 2 737,05 доларів за унцію. Спотове золото зросло на 0,2% цього тижня після досягнення рекордного максимуму в $2 758,53 за унцію.

Попит на золото як на засіб захисту підтримувався невизначеністю щодо виборів у США, коли до голосування залишилося менше двох тижнів.

Згідно з останніми опитуваннями і прогнозами, кандидат від республіканців Дональд Трамп отримав перевагу над віце-президентом Камалою Харріс.

Але оскільки перегони все ще надто напружені, щоб їх можна було назвати переможцем, ринки залишалися в основному несхильними до ризику, що підживлювало попит на золото.

Зростання напруженості на Близькому Сході також знизило апетит до ризику після того, як цього тижня Ізраїль виступив з різкою риторикою проти Ірану. Ринки очікують удару у відповідь з боку Ізраїлю по Тегерану у зв'язку з атакою на початку жовтня.

Особливе занепокоєння викликає те, що Ізраїль завдасть удару по нафтових і ядерних об'єктах Ірану, що може означати серйозну ескалацію конфлікту.

Конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС і Хезболла також не показав особливих ознак ескалації, незважаючи на наполегливі спроби США стати посередником у досягненні миру.

Інші дорогоцінні метали впали в п'ятницю. Ф'ючерси на платину впали на 1,5% до 1022,95 доларів за унцію і торгувалися без змін протягом тижня, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,5% до 33,635 доларів за унцію, але зросли на 1,2% цього тижня.

Серед промислових металів, ціни на мідь впали в п'ятницю і вже четвертий тиждень перебувають в мінусі, оскільки тиск з боку долара і сумніви щодо заходів стимулювання економіки Китаю негативно позначилися на червоному металі.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до $9 535,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь впали на 0,5% до $4,3457 за фунт. Обидва контракти знизилися приблизно на 1% на цьому тижні.

Засідання Всекитайських зборів народних представників Китаю, яке повинно було дати більше підказок щодо фіскальних стимулів, як виявилося, перенесено з кінця жовтня на листопад.

Китай - найбільший у світі імпортер міді - оголосив про низку важливих заходів стимулювання протягом останнього місяця. Але ці заходи мало сприяли поліпшенню настроїв, оскільки трейдери прагнули отримати більше інформації про терміни і масштаби запланованих заходів.