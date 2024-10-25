Акції в Азії стримані; акції Японії падають на тлі виборів, ризиків для єни

Більшість азіатських акцій в п'ятницю торгувалися в діапазоні на тлі відсутності безпосередніх торгових сигналів, в той час як японські акції впали в очікуванні гаряче оспорюваних загальних виборів, які відбудуться на цих вихідних.

На настрої щодо Японії також вплинули неодноразові попередження про можливу інтервенцію на валютному ринку з боку уряду, оскільки єна наблизилась до тримісячних мінімумів. Крім того, на ієну тиснули слабкі дані по інфляції.

Регіональні ринки відреагували на помірно позитивне нічне закриття на Волл-стріт, а американські фондові індекси продовжували зазнавати збитків протягом тижня. Ф'ючерси на американські фондові індекси стабілізувались на азіатських торгах, оскільки основна увага була прикута до шквалу звітів найбільших технологічних компаній, який має бути отриманий наступного тижня.

Nikkei 225 знизився на 1,1% до тритижневого мінімуму, а TOPIX втратив 0,8%, оскільки інвестори з обережністю ставляться до японських ринків перед загальними виборами цієї неділі. Японські індекси також показали найгірші результати в Азії цього тижня, втративши близько 3% кожен.

Опитування місцевих ЗМІ показують, що правляча коаліція Японії на чолі з Ліберально-демократичною партією може не набрати достатньої кількості голосів, і потенційно буде змушена шукати альянси з меншими регіональними партіями.

Такий сценарій, ймовірно, ускладнить для прем'єр-міністра Шигеру Ісіби проведення економічних та монетарних реформ, що призведе до ще більшої невизначеності в японській економіці.

Політична невизначеність також затьмарює перспективи монетарної політики Банку Японії, який, як очікується, залишить процентні ставки незмінними наступного тижня. Інвестори також сумніваються, скільки простору для маневру матиме Банк Японії, щоб продовжувати підвищувати процентні ставки, враховуючи нещодавні ознаки слабкості японської економіки.

Дані по споживчій інфляції з Токіо показали, що в жовтні інфляція впала нижче річного цільового показника Банку Японії в 2%. М'які показники інфляції призвели до відступу єни в п'ятницю. Це тримало трейдерів в напрузі щодо будь-якого потенційного втручання уряду, особливо після усних попереджень від офіційних осіб на цьому тижні.

У п'ятницю азіатські ринки залишались у вузькому діапазоні, оскільки невизначеність щодо президентських виборів у США та відсоткових ставок стримувала настрої. Більшість регіональних ринків також були налаштовані на тижневе зниження.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite дещо зросли після того, як Народний банк залишив однорічну облікову ставку без змін. Цього тижня обидва індекси знизилися приблизно на 1%.

Засідання Всекитайських зборів народних представників Китаю, яке повинно було дати більше підказок щодо фіскальних стимулів, схоже, буде перенесено на листопад.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найкращий результат за день, піднявшись приблизно на 1%, хоча він був налаштований на третє поспіль тижневе падіння.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,3%, як і південнокорейський KOSPI.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на приглушене відкриття. На фоні змішаної звітності та відтоку іноземного капіталу індекс Nifty втратив майже 2% цього тижня - це вже четвертий тиждень поспіль.