Єна коливається, вразлива до політичних хвилювань

У п'ятницю курс єни впав до тримісячного мінімуму і готувався до четвертої поспіль тижневої втрати, напередодні виборів в Японії, які, ймовірно, ускладнять плани Банку Японії щодо нормалізації монетарної політики.

Долар відступив від своїх нещодавніх максимумів через зниження прибутковості казначейських облігацій США, хоча він залишився на своєму шляху до чергового тижневого зростання.

У неділю японські виборці підуть на виборчі дільниці на загальні вибори, і опитування показують, що правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП) може втратити своє довготривале домінування.

Невизначеність і перспектива політичної нестабільності можуть вплинути на рішення Банку Японії щодо підвищення ставок, оскільки він намагається забезпечити плавний відхід від майже нульових процентних ставок. Наступне засідання центрального банку відбудеться 30-31 жовтня.

Минулого тижня єна знизилась на 0,1% до 152 за долар, а за тиждень вона втратила 1,5%.

Раніше вона трохи підросла на тлі трохи кращих, ніж очікувалося, даних по інфляції в Токіо, хоча базові споживчі ціни виявилися нижче цільового показника Банку Японії в 2% вперше за п'ять місяців.

«Є припущення, що якщо ЛДП втратить свою більшість - що, наскільки я розумію, цілком можливо, тоді існує ймовірність того, що це ще більше скаламутить воду в питанні нормалізації політики Банку Японії», - сказав Рей Атрілл, керівник відділу валютної стратегії Національного банку Австралії.

«Якщо це результат, то я припускаю, що існує певний потенціал для подальшого ослаблення ієни, якщо ринок вважає, що це, безумовно, може відтермінувати наступне підвищення ставки, наприклад, на наступний рік».

На сьогоднішній день ієна впала приблизно на 5,5% за місяць, що є найгіршим місячним падінням з квітня 2022 року.

Зниження курсу єни, особливо після того, як вона знову ослабла нижче ключового рівня 150 за долар, змусило трейдерів насторожено очікувати будь-якого втручання з боку японської влади, щоб підтримати валюту.

Високопоставлений представник японського міністерства фінансів повідомив, що міністр фінансів країни Кацунобу Като і міністр фінансів США Джанет Йеллен обговорили нещодавні зміни обмінного курсу, серед інших тем, під час двосторонньої зустрічі, що відбулася в четвер.

У п'ятницю ралі долара призупинилося після того, як він злетів до тримісячного максимуму на початку тижня на тлі стриманих очікувань агресивного зниження ставок Федеральної резервної системи і зростання ринкових ставок на можливе повернення Дональда Трампа в якості президента США.

По відношенню до долара євро востаннє коштував $1,08225, що трохи нижче від свого мінімуму в $1,076125, досягнутого на початку тижня.

Тим не менш, єдина валюта продовжує втрачати 0,4% щотижня.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що ділова активність в єврозоні знову зупинилася в цьому місяці, хоча скорочення в Німеччині - найбільшій економіці Європи - було менш різким, ніж у попередньому місяці.

«Що стосується єврозони в цілому, то короткострокові перспективи залишаються похмурими», - сказав Нік Різ, старший аналітик валютного ринку Monex Europe.

«Умови попиту залишаються слабкими, ринок праці починає розгойдуватися, а ціновий тиск і ділова впевненість падають».

Стерлінг знизився на 0,06% до $1,2969, але також відірвався від двомісячного мінімуму, досягнутого в середу на позначці $1,2908. Він прямував до щотижневого падіння на 0,6%.

Австралійський долар подешевшав на 0,11% до $0,6634, а новозеландський долар знизився на 0,22% до $0,6003.

Обидві валюти-антиподи втратили приблизно по 1% за тиждень, частково через зміцнення долара, а також через те, що невизначеність щодо майбутніх виборів у США знизила апетит до ризику.

Індекс долара востаннє зріс на 0,04% до 104,09 після того, як на початку тижня сягнув майже тримісячного максимуму 104,57. Цього тижня індекс очікував зростання на 0,6%, що стало б четвертим тижнем зростання поспіль.