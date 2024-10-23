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Ціни на золото на рекордно високих рівнях, оскільки побоювання перед виборами і ризики на Близькому Сході стимулюють попит на прихісток
08:37 23.10.2024 |
Ціни на золото зросли до рекордного рівня на азіатських торгах в середу, продовживши серію нещодавнього зростання, оскільки очікування напруженої президентської гонки в США і постійна напруженість на Близькому Сході стимулювали попит на безпечні активи.
Сила жовтого металу зросла навіть тоді, коли долар досяг майже тримісячного максимуму, на тлі зростаючих бетів на те, що Федеральна резервна система буде знижувати процентні ставки повільніше. Інші дорогоцінні метали також демонстрували значне зростання протягом останніх сесій.
Спотове золото трохи зросло до рекордного максимуму в $2 750,35 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,2% до $2 764,15 за унцію.
Зростання цін на злитки було зумовлене головним чином збільшенням попиту на активи-прихістки, оскільки трейдери готувалися до напружених президентських виборів.
Згідно з деякими останніми опитуваннями та онлайн-ринків прогнозів, кандидат від республіканців Дональд Трамп отримав перевагу над демократом Камалою Харріс.
Але аналітики все ще вважають, що результати перегонів важко передбачити, оскільки до голосування залишилося близько двох тижнів.
Попит на прихісток також збільшився через постійну напруженість на Близькому Сході, оскільки Ізраїль продовжує наступ на ХАМАС і Хезболу. Хоча американські дипломати намагалися домогтися припинення вогню, ознак ескалації конфлікту все ще не було помітно.
За повідомленнями, Ізраїль також готує удар у відповідь по Ірану.
Попит на золото як на актив-прихісток значною мірою послабив тиск з боку сильнішого долара і зростання прибутковості казначейських облігацій.
Нещодавні ознаки стійкості американської економіки сприяли зростанню бетів на те, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів у листопаді, що менше, ніж зниження на 50 б.п. у вересні. Трейдери також встановили більш високу кінцеву ставку.
Інші дорогоцінні метали в середу торгувалися різноспрямовано, охолоджуючись після недавнього зростання. Ф'ючерси на срібло впали на 0,5% до $34,885 за унцію, в той час як ф'ючерси на платину зросли на 0,5% до $1,046,10 за унцію.
Серед промислових металів ціни на мідь впали в середу, оскільки основна увага прикута до додаткових стимулюючих заходів в Китаї, який є найбільшим імпортером міді. Засідання Всекитайських зборів народних представників, яке відбудеться пізніше в цьому місяці, дасть нові підказки щодо бюджетних витрат.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,4% до $9587,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь впали на 0,4% до $4,3718 за фунт.
Ціни на мідь зазнавали різких втрат протягом останніх двох тижнів після того, як нові заходи стимулювання з боку Китаю в значній мірі не принесли бажаного результату, оскільки Пекін не надав детальної інформації про масштаби і терміни запланованих заходів.
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