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Долар утримується на серпневому максимумі на тлі прогнозів щодо ставок в США і виборів
08:21 22.10.2024 |
Долар США у вівторок утримався на максимумі за два з половиною місяці на очікуваннях, що Федеральна резервна система обере зважений підхід до зниження процентних ставок, в той час як гостра боротьба на майбутніх виборах в США тримала інвесторів в напрузі.
Сила долара, підтримана зростанням прибутковості казначейських облігацій, зберегла тиск на єну, євро і фунт стерлінгів - тема, яка наростала протягом останніх кількох тижнів, оскільки дані показали, що економіка США залишається в хорошому стані, в результаті чого трейдери зменшили свої бети на велике і швидке зниження ставок з боку ФРС.
У понеділок четверо членів Федеральної резервної системи висловилися на підтримку подальшого зниження ставок, але, схоже, розійшлися в думках щодо того, наскільки швидким і глибоким, на їхню думку, має бути це зниження.
Розбіжності в поглядах дали уявлення про те, чого можна очікувати від майбутнього засідання ФРС 6-7 листопада.
Ринки оцінюють ймовірність того, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) наступного місяця, у 89%, порівняно з 50% місяцем раніше, коли інвестори вбачали рівну ймовірність більшого зниження на 50 б.п., як показав CME FedWatch Tool.
Трейдери очікують пом'якшення на 41 б.п. до кінця року, оскільки ФРС розпочала свій цикл зниження ставок зі зниження на 50 б.п. у вересні.
«Ми вважаємо, що наступні зниження ставок на 25 б.п. цілком ймовірні в листопаді та грудні, але ми бачимо більше невизначеності щодо темпів наступного року», - зазначають аналітики Goldman Sachs у своїй записці.
«Частково через вибори, а частково через те, що якщо дані по зростанню залишаться сильними, а рівень безробіття залишиться стабільним протягом декількох місяців, FOMC може розглянути можливість уповільнення темпів в певний момент».
Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести конкурентів, на азіатській сесії становив 103,96, досягнувши в понеділок найвищого з 1 серпня рівня у 104,02. За місяць індекс виріс більш ніж на 3%.
Востаннє євро коштував 1,081725 долара, перебуваючи біля найнижчого рівня з 2 серпня, а фунт стерлінгів - 1,2982 долара, коливаючись біля найнижчого рівня з 20 серпня.
З огляду на те, що до виборів у США залишилося всього два тижні, зростаючі шанси на перемогу колишнього президента Дональда Трампа на виборах 5 листопада сприяють зростанню курсу долара, оскільки запропонована ним митна і податкова політика, ймовірно, збереже процентні ставки в США на високому рівні.
Однак вибори залишаються напруженими і занадто близькими до завершення, і аналітики очікують волатильності, оскільки інвестори займають позиції напередодні оголошення результатів.
«У разі перемоги Трампа ми можемо очікувати дещо неспокійного середовища з великою кількістю невизначеності», - зазначають стратеги PineBridge Investments у своїй записці.
«Хоча перемогу Трампа можна розглядати як короткостроковий попутний вітер для ринків, у довгостроковій перспективі картина виглядає зовсім інакше... У певному сенсі ми розглядаємо перемогу Гарріс як результат «статус-кво», який, ймовірно, продовжить існуючу політику і спричинить повільніший процес змін у політиці».
Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США зросла до 12-тижневого максимуму в 4,198% в понеділок. В азіатські години вона була на рівні 4,18%.
Зростання прибутковості тиснуло на єну, яка є надзвичайно чутливою до змін на ринку казначейських облігацій. У вівторок єна коштувала 150,57 за долар, коливаючись близько до двох з половиною місяців мінімуму 150,88.
Основна увага буде прикута до загальних виборів в Японії, які відбудуться в неділю, 27 жовтня. Хоча опитування громадської думки різняться щодо того, скільки місць отримає правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП), ринки оптимістично налаштовані щодо перемоги ЛДП разом з молодшим партнером по коаліції - партією «Комейто».
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