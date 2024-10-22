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Нацбанк не планує повертатися до фіксованого курсу гривні, «відпускати» курс поки що теж не будуть, – заступник голови НБУ

23:34 21.10.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк позитивно оцінює перехід до режиму керованої гнучкості курсу гривні і наразі не планує ані повернення до фіксованого курсу, ані переходу до плаваючого курсу національної валюти.

Про це заступник голови НБУ Юрій Гелетій розповів в інтервʼю "24 Каналу".

"Фіксація курсу - це вимушений захід швидкого реагування на шокові обставини. Тож сподіваюсь, що в поверненні до нього не буде потреби. Наразі жодних таких планів ми не маємо", - заявив заступник голови НБУ.

Він зауважив, що перехід до режиму керованої гнучкості курсу гривні дозволив уникнути дисбалансів на валютному ринку, зокрема множинності курсів.

"Коливання курсу на готівковому ринку, простіше кажучи в касах банків та обмінників, суттєво зменшилися. Я нагадаю, що до переходу до гнучкості готівковий ринок періодично реагував на обстріли, тривожні новини, "зраду", якої, погодьтеся, вистачає. І якщо зараз така реакція є помірною, то раніше ми періодично бачили суттєвий сплеск у динаміці курсу. Але водночас ми мали значно менше важелів, щоб його швидко вгамувати", - пояснив Гелетій.

Крім того, відмова від фіксованого курсу гривні дозволила збільшити обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку, зауважив заступник голови Нацбанку

"Середньоденний обсяг операцій між банками без участі НБУ зріс втричі - до $110 млн, а частка таких операцій - вдвічі, до 40%. Це свідчить, що здатність ринку до самозбалансування зросла, відповідно зменшилася його чутливість до шоків", - сказав посадовець.

Водночас він визнав, що з моменту переходу до керованої гнучкості офіційний курс гривні послабшав більш ніж на 12%. Коментуючи це звинувачення, Гелетій зауважив, що "далеко не всі країни у стані війни взагалі спромоглися зберегти національну валюту як платіжний засіб, інструмент для виміру вартості та заощаджень".

При цьому наразі повертатися до плаваючого курсу гривні Нацбанк також не планує, запевнив фінансист.

"Безумовно, режим плаваючого курсоутворення є кращим для економіки та фінансової системи. Але лише за умови, якщо країна не функціонує в умовах повномасштабної війни, що породжує ситуацію з хронічним чистим попитом на валюту з боку приватного сектору. Зараз перехід до повноцінного плавання мав би цілком очікувані небезпечні наслідки. Тому наразі залишаємося в межах керованої гнучкості та не плануємо перехід до плавання", - додав Гелетій.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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