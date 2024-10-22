Фінансові новини
- |
- 22.10.24
- |
- 00:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк не планує повертатися до фіксованого курсу гривні, «відпускати» курс поки що теж не будуть, – заступник голови НБУ
Національний банк позитивно оцінює перехід до режиму керованої гнучкості курсу гривні і наразі не планує ані повернення до фіксованого курсу, ані переходу до плаваючого курсу національної валюти.
Про це заступник голови НБУ Юрій Гелетій розповів в інтервʼю "24 Каналу".
"Фіксація курсу - це вимушений захід швидкого реагування на шокові обставини. Тож сподіваюсь, що в поверненні до нього не буде потреби. Наразі жодних таких планів ми не маємо", - заявив заступник голови НБУ.
Він зауважив, що перехід до режиму керованої гнучкості курсу гривні дозволив уникнути дисбалансів на валютному ринку, зокрема множинності курсів.
"Коливання курсу на готівковому ринку, простіше кажучи в касах банків та обмінників, суттєво зменшилися. Я нагадаю, що до переходу до гнучкості готівковий ринок періодично реагував на обстріли, тривожні новини, "зраду", якої, погодьтеся, вистачає. І якщо зараз така реакція є помірною, то раніше ми періодично бачили суттєвий сплеск у динаміці курсу. Але водночас ми мали значно менше важелів, щоб його швидко вгамувати", - пояснив Гелетій.
Крім того, відмова від фіксованого курсу гривні дозволила збільшити обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку, зауважив заступник голови Нацбанку
"Середньоденний обсяг операцій між банками без участі НБУ зріс втричі - до $110 млн, а частка таких операцій - вдвічі, до 40%. Це свідчить, що здатність ринку до самозбалансування зросла, відповідно зменшилася його чутливість до шоків", - сказав посадовець.
Водночас він визнав, що з моменту переходу до керованої гнучкості офіційний курс гривні послабшав більш ніж на 12%. Коментуючи це звинувачення, Гелетій зауважив, що "далеко не всі країни у стані війни взагалі спромоглися зберегти національну валюту як платіжний засіб, інструмент для виміру вартості та заощаджень".
При цьому наразі повертатися до плаваючого курсу гривні Нацбанк також не планує, запевнив фінансист.
"Безумовно, режим плаваючого курсоутворення є кращим для економіки та фінансової системи. Але лише за умови, якщо країна не функціонує в умовах повномасштабної війни, що породжує ситуацію з хронічним чистим попитом на валюту з боку приватного сектору. Зараз перехід до повноцінного плавання мав би цілком очікувані небезпечні наслідки. Тому наразі залишаємося в межах керованої гнучкості та не плануємо перехід до плавання", - додав Гелетій.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $400 млн
|Зеленський розповів, про що йшлося на його зустрічі з Остіном
|Кабмін розширив повноваження Податкової служби щодо валютного нагляду
|Глава Пентагону оголосив про новий пакет американської допомоги Україні на $400 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Унікальна інвест-пропозиція комерційної нерухомості на Пейзажній алеї
У РУБРИЦІ
|Нацбанк не планує повертатися до фіксованого курсу гривні, «відпускати» курс поки що теж не будуть, – заступник голови НБУ
|З наступного року баланс PayPal відображатиметься в Apple Wallet
|Долар США зміцнюється до основних валют
|У вересні позичальники банків у ліквідації погасили ₴41,2 мільйона боргів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.10.24
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2674 грн/$1
Бізнес
|YouTube отримав масштабне оновлення: таймер сну, покращений мініплеєр та інші вдосконалення
|CEO Intel несподівано показав голові Lenovo свій Panther Lake
|Нові моделі Xbox Series X споживають менше енергії, мають нову материнську плату та перероблену систему охолодження
|Samsung, ARM і Rebellions анонсували спільну роботу над 2-нм чипом прискорювача штучного інтелекту
|У Telegram розповсюджують шкідливі програми під виглядом техпідтримки Резерв+
|Intel та AMD разом створюють консультативну групу для розвитку архітектури x86
|У Британії слідом за ЄС задумалися про єдиний стандарт зарядки для усіх пристроїв