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АНАЛІТИКА

Українці вже сплатили ₴44,3 мільйона добровільних внесків на пенсійне страхування

Українці вже сплатили &#8372;44,3 мільйона добровільних внесків на пенсійне страхування

 

До системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування у січні - листопаді 2024 року надійшло 44,3 млн грн добровільних платежів.

Про це повідомив у Фейсбуці Пенсійний фонд України, передає Укрінформ.

Від початку 2024 року, станом на 1 грудня, у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснено 19 853 добровільних платежі на загальну суму 44,3 млн грн. Переважна більшість платежів (61,4%) зроблені в розмірі мінімального страхового внеску, який із 1 квітня становить 1 760 грн.

Більшість добровільних внесків - 16 799 - були зроблені для набуття власного страхового стажу. Ще 3 054 платників переказали кошти на користь інших осіб.

Упродовж одинадцяти місяців від 55 «меценатів» надійшло 569,8 тис. грн благодійних пожертв.
 

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