ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.10.24

Більшість азіатських акційторгувалися у вузькому діапазоні, оскільки основна увага була зосереджена на майбутньому сезоні звітності, в той час як китайські ринки зросли в умовах нестабільної торгівлі після того, як Народний банк знизив ставку трохи більше, ніж очікувалося.