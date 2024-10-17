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Samsung, ARM і Rebellions анонсували спільну роботу над 2-нм чипом прискорювача штучного інтелекту
23:00 16.10.2024 |
Компанія Samsung оголосила про співпрацю з ADTechnology, ARM і Rebellions для розробки нової процесорної платформи зі штучним інтелектом. У рамках цього партнерства Samsung Foundry вироблятиме чипи з використанням своєї передової 2-нм технології Gate-All-Around (GAA).
Ці чипи будуть націлені на сегменти AI/ML, хмарних обчислень, центрів обробки даних і високопродуктивних обчислень (HPC). Rebellions інтегрує свій прискорювач штучного інтелекту REBEL з обчислювальним чипсетом ADTechnology, що базується на технології ARM Neoverse Compute Subsystems (CSS) V3. Samsung Foundry використовуватиме свою новітню 2-нм технологію передового пакування чипів. Новий чип обіцяє безпрецедентну продуктивність і в 2-3 рази підвищену енергоефективність для робочих навантажень GenAI, використовуючи пам'ять з високою пропускною здатністю (HBM).
Ця співпраця спрямована на значне розширення обчислювальних можливостей штучного інтелекту і створення стандарту для масштабованих і ефективних чипових рішень. Програма Total Design від ARM, презентована торік, сприятиме швидшому розробленню призначених для користувача чипів, що прискорить впровадження передових технологій і проєктних рішень для гіпермасштабування та постачальників хмарних послуг.
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