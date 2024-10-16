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У Telegram розповсюджують шкідливі програми під виглядом техпідтримки Резерв+
В Україні через месенджер Telegram почали розповсюджувати шкідливе програмне забезпечення, маскуючись під технічну підтримку застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+". Про це інформує Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Зловмисники використовують обліковий запис @reserveplusbot, нібито офіційний контакт підтримки, і надсилають повідомлення з вимогою встановити "спеціальне програмне забезпечення".
Як повідомляє урядова команда реагування CERT-UA, шкідлива програма, що міститься в архіві RESERVPLUS.zip, є відомим вірусом MEDUZASTEALER, який краде файли з комп'ютера жертви.
Цей бот був справжнім контактом підтримки Резерв+ ще у травні 2024 року, проте зараз він став інструментом кіберзлочинців. CERT-UA вже вжила заходів для мінімізації загрози. Користувачів закликають не взаємодіяти з ботом @reserveplusbot і не завантажувати файли з нього.
Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою атаки, звертайтеся до CERT-UA.
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