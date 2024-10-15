У Apple великі плани на «розумний дім»: компанія розширить використання ШІ та відкриє свою екосистему для гаджетів інших виробників

Тема "розумного будинку" з кожним роком набуває все більшої актуальності. Apple є одним із лідерів у галузі розробки відповідних пристроїв, але товари конкурентів (Google, Amazon) поки що користуються більшою популярністю на ринку.

Американська компанія прагне посилити свої позиції в цій галузі та розробила програму, яка допоможе зайняти провідну позицію в цьому сегменті. Журналіст Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) повідомив головні аспекти цього плану.

Що відомо

Apple зібрала нову команду Home Ecosystem і робить програму "Розумний дім" одним із головних пріоритетів на найближчі кілька років.

За даними Bloomberg, компанія відмовиться від концепції закритої екосистеми та, навпаки, зробить свої пристрої максимально сумісними з приладами інших виробників - для цього розробляється новий протокол Matter, який дасть змогу контролювати різні гаджети.

Другим стовпом нової стратегії Apple стане глибока інтеграція ШІ в систему "розумний дім". Компанія активно використовуватиме свою платформу Apple Intelligence, яка здійснюватиме контроль за всіма процесами в домі, та навіть зможе розрізняти, хто розмовляє на даний момент або хто дивиться на екран. Ключовим елементом зазалучення ШІ є система App Intents, яка дає змогу асистентові Siri більш ефективно керувати функціями в додатках.

Крім того, Apple розробить спеціальну операційну систему homeOS, засновану на tvOS - операційній системі, що використовується в телевізійній приставці Apple TV. Її вмонтують у "розумний дисплей" і вона також збільшить контроль над усією домашньою інфраструктурою і допоможе керувати пристроями, перемикати медіаконтент і здійснювати інші дії.