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У Apple великі плани на «розумний дім»: компанія розширить використання ШІ та відкриє свою екосистему для гаджетів інших виробників
16:05 15.10.2024 |
Тема "розумного будинку" з кожним роком набуває все більшої актуальності. Apple є одним із лідерів у галузі розробки відповідних пристроїв, але товари конкурентів (Google, Amazon) поки що користуються більшою популярністю на ринку.
Американська компанія прагне посилити свої позиції в цій галузі та розробила програму, яка допоможе зайняти провідну позицію в цьому сегменті. Журналіст Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) повідомив головні аспекти цього плану.
Що відомо
Apple зібрала нову команду Home Ecosystem і робить програму "Розумний дім" одним із головних пріоритетів на найближчі кілька років.
За даними Bloomberg, компанія відмовиться від концепції закритої екосистеми та, навпаки, зробить свої пристрої максимально сумісними з приладами інших виробників - для цього розробляється новий протокол Matter, який дасть змогу контролювати різні гаджети.
Другим стовпом нової стратегії Apple стане глибока інтеграція ШІ в систему "розумний дім". Компанія активно використовуватиме свою платформу Apple Intelligence, яка здійснюватиме контроль за всіма процесами в домі, та навіть зможе розрізняти, хто розмовляє на даний момент або хто дивиться на екран. Ключовим елементом зазалучення ШІ є система App Intents, яка дає змогу асистентові Siri більш ефективно керувати функціями в додатках.
Крім того, Apple розробить спеціальну операційну систему homeOS, засновану на tvOS - операційній системі, що використовується в телевізійній приставці Apple TV. Її вмонтують у "розумний дисплей" і вона також збільшить контроль над усією домашньою інфраструктурою і допоможе керувати пристроями, перемикати медіаконтент і здійснювати інші дії.
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