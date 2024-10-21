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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2674 грн/$1
12:43 21.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 21 жовтня 2024 року.
|Показник
|18.10.2024
|21.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2243
|41.2674
|0.10
Дані: Нацбанк Ук
Курс НБУ на 21 жовтня - 41,2308 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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