Ціни на золото досягли рекордного рівня вище $2 730 на хвилюванні перед виборами та ризиками на Близькому Сході

Ціни на золото досягли рекордного максимуму на азіатських торгах в понеділок, продовживши ралі з минулого тижня, оскільки невизначеність щодо виборів в США і очікування відплати Ізраїлю проти Ірану підживлювали попит на безпечний притулок.

Інші дорогоцінні метали також зросли, зокрема срібло досягло 12-річного максимуму, в той час як ціни на промислові метали, зокрема мідь, також зміцнилися після зниження процентної ставки в Китаї, який є найбільшим імпортером міді.

Ціни на метали зростали, навіть незважаючи на те, що долар залишався близьким до найвищих рівнів з початку серпня, оскільки трейдери очікують повільнішого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Спотове золото подорожчало на 0,4% до рекордного рівня у 2 732,86 долара за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном виконання в грудні зросли на 0,6% до 2 747,70 доларів за унцію.

Ціни на дорогоцінні метали були підтримані, головним чином, зростанням попиту на прихісток, особливо після того, як на вихідних з'явилися повідомлення про те, що Ізраїль планує завдати удару по Ірану у відповідь на ракетний удар, нанесений на початку місяця.

Бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС та Хезболлою також тривають, вказуючи на незначну деескалацію напруженості на Близькому Сході.

Трейдери також схилялися до безпечних притулків перед президентськими виборами в США на початку листопада.

Нещодавні опитування показали, що Дональд Трамп і Камала Гарріс йдуть майже стремено в стремено, хоча ринки прогнозів здебільшого віддавали перевагу перемозі Трампа.

Попит на безпечну гавань допоміг дорогоцінним металам зміцнитися, незважаючи на ознаки стійкості американської економіки, коли трейдери позиціонували себе в очікуванні більш повільного зниження ставок ФРС. Очікується, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів в листопаді.

Ф'ючерси на срібло зросли на 3,1% до $34,328 за унцію - найвищого рівня з вересня 2012 року, а ф'ючерси на платину - на 0,6% до $1,031,15 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь зросли після дещо більшого, ніж очікувалося, зниження ставок найбільшим імпортером Китаєм.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 1,2% до $9 746,0 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь зросли на 1,2% до $4,4450 за фунт.

У понеділок Народний банк Китаю знизив базову процентну ставку по кредитах трохи більше, ніж очікувалося, що стало останнім кроком у низці стимулюючих заходів з боку Пекіна.

Але попередні сигнали про стимулювання дещо стишили трейдерів, оскільки Пекін не надав ключових деталей щодо термінів і масштабів запланованих заходів.

Це призвело до того, що мідь зазнала значних втрат протягом останнього тижня.