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У вересні позичальники банків у ліквідації погасили ₴41,2 мільйона боргів
14:36 21.10.2024 |
У вересні 2024 року позичальники банків, що перебувають у ліквідації, погасили 41,2 млн грн кредитної заборгованості.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
"Протягом вересня 2024 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом, склала понад 375,5 млн грн. Із них 41,2 млн грн - від погашення кредитів", - йдеться у повідомленні.
За словами т.в.о. директора-розпорядника Фонду Ольги Білай, з цих коштів більше 29 млн грн надійшло від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами, що є найбільшим показником у третьому кварталі цього року.
"Від 24 лютого 2022 року надходження від погашення реструктуризованих кредитів становили понад 884,1 млн грн. З них 410,6 млн грн погасили фізособи, зокрема за програмою іпотечних кредитів, і 473,5 млн грн - бізнес", - зазначила Білай.
Загалом протягом 2024 року банки, що ліквідуються Фондом, отримали 2869,2 млн грн, з яких 427,6 млн грн - від погашення кредитів. Ще 354,1 млн грн надійшли до банків в управлінні Фонду від доходів за цінними паперами. Від оренди майна до фінустанов спрямували 32,6 млн грн. Також 936,8 млн грн банки отримали з інших джерел.
Як повідомлялося, позичальники банків, що перебувають у ліквідації, протягом січня - червня 2024 року погасили понад 188 млн грн кредитної заборгованості за програмами реструктуризації від ФГВФО.
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