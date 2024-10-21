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Обіцяні Катаром німецькі САУ PzH 2000 прибули в Україну швидше, аніж очікувалось
09:50 21.10.2024 |
Збройні сили України отримали ще шість самохідних артилерійських установок PzH 2000, які Катар передав через Німеччину.
Про це стало відомо завдяки оновленню німецьким урядом переліку допомоги озброєнням, який містить озброєння передане до України за останній місяць.
Цікавість викликає походження цих САУ, оскільки всі ознаки вказують на те, що вони прибули з Катару. У вересні стало відомо про угоду між Німеччиною та Катаром щодо передачі 12 одиниць PzH 2000. Згідно з планом, постачання мало здійснюватися у два етапи: перші шість одиниць - до кінця 2024 року, а наступні - у першій половині 2025 року.
Перші шість катарських PzH 2000 прибули в Україну значно швидше, ніж очікувалось. Це, ймовірно, стало можливим завдяки їх відмінному технічному стану, що скоротило час на ремонт і прискорило постачання.
Можна припустити, що це також вплине на швидкість доставлення другої партії. Варто зазначити, що Катар замовив 24 PzH 2000 ще у 2013 році, а 12 з них Німеччина передала Україні в рамках угоди про заміну на новіші RCH 155.
Окрім того, оновлений перелік озброєння від Німеччини для України підкреслює подальше посилення протиповітряної оборони. Серед нового обладнання - система середньої дальності IRIS-T SLM та ближньої дії IRIS-T SLS. До того ж в пакеті є ракети IRIS-T SLM та RIM-7 Sea Sparrow, які інтегровані у зенітно-ракетний комплекс FrankenSAM на основі системи «Бук».
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