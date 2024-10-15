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АНАЛІТИКА

Google замовив ядерні реактори для своїх центрів обробки даних

13:48 15.10.2024 |

Новини IT

 

Компанія Google замовила малі модульні ядерні реактори (ММР) для своїх центрів обробки даних. Про це йдеться у спільній заяві компаній від 14 жовтня.

Генеральна угода зі стартапом Kairos Power передбачає виготовлення кількох одиниць ММР загальною потужністю 500 МВт до 2035 року. Очікується, що перший із них почне працювати уже в 2030-му.

Kairos Power - розробник технології високотемпературних рідкосолевих реакторів (KP-FHR). Компанія продаватиме Google екологічно чисту енергію і допоміжні послуги за договорами купівлі-продажу.

Google уже підписала 115 угод на 14 ГВт потужностей відновлюваної енергетики, щоб задовольнити потреби в енергії своїх центрів обробки даних і вийти на нульові викиди, забезпечивши водночас безперервне постачання енергії без вуглецевих викидів.

Financial Times вказує, що малий модульний реактор Kairos Power використовує для охолодження не воду, а розплавлену фтористу сіль. У 2023 році компанія отримала від ядерного регулятора США дозвіл на будівництво демореактора потужністю 50 МВт у Теннессі.

Міністерство енергетики США - один з інвесторів проєкту Kairos Hermes з внеском близько $300 млн.

Малі модульні реактори (SMR) - це ядерні реактори малої та середньої потужності - від 50 МВт та вище. Їхня головна відмінність від традиційних реакторів на АЕС, що діють, - здатність маневрувати та виробляти електроенергію в гнучкому режимі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Google
 

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