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За тиждень Нацбанк продав 675 мільйонів доларів
08:12 21.10.2024 |
За тиждень з 14 по 18 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 675,18 млн дол, при цьому купив 900 тис дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
Згідно з даними, з 14 по 18 жовтня Нацбанк продав 675,18 млн дол, що на 202,22 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому Нацбанк купив 900 тис дол, що на 300 тис дол більше ніж минулого тижня.
Загалом від початку року Нацбанк продав майже 25,6 млрд дол, тоді як купив 120,7 млн дол.
Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого.
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