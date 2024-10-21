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АНАЛІТИКА

Україна та Німеччина підписали угоду для зміцнення української ППО

 

Україна та Німеччина підписали угоду про дії з посилення української системи протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, пише "Європейська правда".

Очільник Міноборони підписав документ з німецьким колегою Борисом Пісторіусом на засіданні міністрів оборони G7.

Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України.

До проєкту, окрім України, долучаться ще п'ять країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

Умєров подякував Німеччині за ініціативу, а всім країнам-учасницям - за сильний внесок у безпеку України.

Днями Німеччина повідомила, що спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги для України на 1,4 млрд євро, який планують надати до кінця 2024 року.
 

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