Україна та Німеччина підписали угоду для зміцнення української ППО

"Я виключаю експорт [...] комусь, а воно потім в Росії. Це раз. Друга історія - це має бути тільки серед кола "Рамштайну". При всій повазі до близькосхідних країн і інших, але я не вважаю, що ми маємо право експортувати тим, хто нам не допомагав", - сказав Зеленський.