Унікальна інвест-пропозиція комерційної нерухомості на Пейзажній алеї

Нова унікальна можливість для інвесторів на одному з найвідоміших і мальовничих місць столиці - Пейзажній алеї. Це місце, яке має величезну історичну та культурну цінність, відоме не лише своїми краєвидами, але й постійним потоком туристів та місцевих жителів. Тут знаходиться єдине доступне комерційне приміщення, що створює виняткову можливість для відкриття та розвитку успішного бізнесу в самому серці Києва.

Характеристики нерухомості

Пропозиція включає три об'єднані квартири на першому поверсі історичної будівлі, а також додатковий простір на шостому поверсі. Загальна площа приміщення дозволяє розмістити різні види комерційних підприємств, такі як ресторан, бутик-готель або інші проєкти, орієнтовані на туристичний та місцевий ринок. Усі приміщення нещодавно пройшли капітальний ремонт з модернізацією інженерних систем та оновленням інтер'єрів, що дозволяє новому власнику оперативно почати свою діяльність.

Переваги інвест-проєкту

Пейзажна алея - це популярний серед туристів та місцевих жителів парк, відомий своїм історичним значенням та мальовничими краєвидами. Щоденний потік відвідувачів створює сприятливі умови для будь-якого комерційного проєкту.

Приміщення площею 185 кв. м, з можливістю розширення до 225 кв. м, щойно пройшло капітальний ремонт із заміною всіх комунікацій. Простір готовий для використання під різноманітні бізнеси - від сімейного ресторану до бутік-готелю чи спортивного комплексу.

Завдяки своєму центральному розташуванню та постійному потоку туристів, об'єкт має високу рентабельність та широкий спектр можливостей для бізнесу.

Переведення приміщення до нежитлового фонду буде повністю супроводжуватися юридичною командою, включно з розробкою дизайн-проєкту та виконанням усіх необхідних робіт. У вартість об'єкта входить весь комплекс робіт, окрім фінішних оздоблювальних робіт. Це дозволяє інвесторам розпочати свій бізнес у найкоротші терміни.

Ця унікальна комерційна пропозиція забезпечує інвесторам прозорі умови угоди та максимально комфортні умови для відкриття бізнесу у престижному районі Києва.

Контактна інформація для запитів: Телефон: (050) 340 66 44

Адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 16

Більше дивіться у відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=PnI7rJzq5Og