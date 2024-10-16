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АНАЛІТИКА

У Британії слідом за ЄС задумалися про єдиний стандарт зарядки для усіх пристроїв

 

В уряді Британії допускають запровадження вимоги до виробників товарів електроніки, які надходять на ринок, робити їх з однотипним кабелем USB-C - як раніше вирішили у Євросоюзі.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

У жовтні британський уряд запустив процедуру дослідження переваг від того, якби виробників зобов'язали робити усі електронні пристрої сумісними з зарядним кабелем USB-C.

Такий стандарт у 2022 році запровадив ЄС. Директива передбачає, що протягом двох років - тобто до 28 грудня 2024 року - виробники мають перевести більшість гаджетів на порт USB Type-C.

На той момент у Лондоні заявили, що не збираються повторювати цей крок.

У Євросоюзі аргументували зміни тим, що це позбавить користувачів необхідності мати цілий арсенал зарядних кабелів до кожного окремого пристрою та зменшить кількість відходів електроніки.

Нагадаємо, навесні 2024 року Європарламент ухвалив нову директиву, що зобов'язує виробників передбачати можливість ремонту виробів, аби сприяти довшому терміну життя речей та зменшити кількість відходів.

Ключові теги: Британія
 

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