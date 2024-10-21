Долар США слабко зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни

Долар США слабо зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у понеділок, дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.

DXY виріс за підсумками минулого тижня на тлі позитивних статданих щодо економіки США, що сприяли ослабленню очікувань швидкого пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС).

Наразі трейдери більш ніж на 90% упевнені в тому, що ФРС опустить базову відсоткову ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) на листопадовому засіданні. Водночас вони залишають шанси на те, що Федрезерв узагалі не стане знижувати ставку на найближчому засіданні, зазначає Trading Economics.

Ринок чекає президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада. Ймовірність того, що Дональд Трамп може повернутися на посаду президента, надає підтримку долару, оскільки вважається, що його політика щодо мит і податків сприятиме посиленню інфляції в США.

Пара євро/долар за даними на 9:10 EET у понеділок торгується на рівні $1,0857 порівняно з $1,0869 на закриття попередньої сесії. Курс фунта опустився під час торгів до $1,3034 з $1,3051 у п'ятницю.

Вартість американської валюти в парі з єною знизилася до 149,43 єни з 149,53 єни на закриття попередніх торгів.

Курс долара в парі з офшорним юанем піднявся до 7,12 юаня проти 7,1178 юаня за підсумками сесії в п'ятницю. Народний банк КНР (НБК, центробанк країни) у понеділок опустив базову відсоткову ставку за кредитами (LPR) строком на один рік на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 3,1% річних.

Ставка за п'ятирічними кредитами також зменшена на 25 б.п., до 3,6%.

Обидві ставки перебувають на рекордних мінімумах.

Аналітики в середньому очікували менш різкого зниження ставок - до 3,15% і 3,65% відповідно, за даними Trading Economics.