МВФ встановив нові структурні маяки для України: список

Міжнародний валютний фонд у п'ятницю, 18 жовтня, опублікував на своєму сайті оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Україною в межах п'ятого перегляду кредитної програми. У ньому повідомляється, що Україна взяла на себе зобов'язання за низкою додаткових вимог.

До кінця грудня 2024 року Україна повинна ухвалити закон про перезавантаження Рахункової палати, прийняти зміни до закону про правотворчу діяльність для забезпечення функціональної незалежності НКРЕКП і сформувати наглядову раду Укренерго в повному складі.

Одне завдання отримав Національний банк - до кінця жовтня оцінити ключові фінансові та операційні ризики для фінансової стабільності за різними сценаріями та підготувати плани на випадок непередбачених ситуацій.

Частину нових маяків потрібно виконати у 2025 році:

→ ухвалення поправок до Бюджетного кодексу відповідно до Плану дій з управління державними інвестиціями (термін - кінець січня 2025 року);

→ призначення нового голови БЕБ, обраного на конкурсі (термін - кінець лютого 2025 року);

→ затвердження методології оцінки державних інвестиційних проєктів (термін - кінець лютого 2025 року);

→ реєстрація законопроєкту про податкову звітність для операторів цифрових платформ, тобто онлайн-сервісів, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркет-плейсів тощо (термін - кінець квітня 2025 року);

→ призначення голови Державної митної служби та постійних голів усіх регіональних митниць (термін - кінець червня 2025 року);

→ подання бюджетної декларації на 2026-2028 роки відповідно до параметрів програми (термін - кінець червня 2025 року).

Змінені терміни виконання:

→ зовнішній аудит НАБУ перенесено з кінця вересня 2024 року на кінець лютого 2025-го;

→ зміни до Кримінального процесуального кодексу про скасування "правок Лозового" про закриття кримінальних справ у разі закінчення строку розслідування після підозри перенесено з кінця жовтня 2024 року на кінець грудня 2024-го;

Деякі маяки деталізували та уточнили формулювання, зберігши суть вимог.