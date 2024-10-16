Intel та AMD разом створюють консультативну групу для розвитку архітектури x86

Стрімкий розвиток архітектури ARM привів до доволі незвичної співпраці - Intel та AMD оголосили про створення консультативної групи для розвитку архітектури x86. Разом з тим до групи увійдуть й інші компанії, як-от Google, Microsoft, Lenovo, HP та інші. Про це йдеться в офіційному пресрелізі.

Група зосередиться на нових шляхах розширення екосистеми x86. Зокрема основними напрямками будуть забезпечення сумісності між платформами, спрощення розробки програмного забезпечення та надання розробникам платформи для визначення архітектурних потреб і функцій для створення інноваційних і масштабованих рішень на майбутнє.

"Ми стоїмо на порозі однієї з найбільш значних змін в архітектурі та екосистемі x86 за останні десятиліття - з новими рівнями кастомізації, сумісності та масштабованості, необхідними для задоволення поточних і майбутніх потреб клієнтів, - сказав Пет Гелсінгер, генеральний директор Intel, - Ми з гордістю стоїмо разом з AMD та членами-засновниками цієї консультативної групи, які створюють майбутнє обчислень і ми глибоко цінуємо підтримку багатьох лідерів індустрії."

Консультативна група об'єднає лідерів галузі для формування майбутнього x86 та сприяння інноваціям за допомогою уніфікованого набору інструкцій та архітектурних інтерфейсів. Ця ініціатива покращить сумісність, передбачуваність та узгодженість продуктів на базі архітектури x86.

Не важко здогадатися, що обидві компанії занепокоєні стрімким розвитком архітектури ARM та появою конкуренції зі сторони Qualcomm, яка за останній рік показала, що може виробляти непогані чипи для комп'ютерів на Windows. На додачу NVIDIA планує випустити власні чипи на архітектурі ARM для комп'ютерів на Windows у 2025 році. Такі ж наміри має й сама AMD, яка є частиною цієї консультативної групи.