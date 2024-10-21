Глава Пентагону оголосив про новий пакет американської допомоги Україні на $400 млн

Міністр оборони США Ллойд Остін, який прибув із неоголошеним візитом до Києва в понеділок, оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $400 млн.

"Я хотів би оголосити виділення президентського пакета допомоги на $400 млн на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України", - сказав Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Остін запевнив, що США й далі надаватимуть допомогу Україні згідно з двосторонньою угодою у безпековій сфері, підписаною президентом Зеленським із президентом Джо Байденом.

