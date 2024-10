Акції в Азії стримані; акції Китаю зростають після зниження ставок

Більшість азіатських акцій у понеділок торгувалися у вузькому діапазоні, оскільки основна увага була зосереджена на майбутньому сезоні звітності, в той час як китайські ринки зросли в умовах нестабільної торгівлі після того, як Народний банк знизив ставку трохи більше, ніж очікувалося.

Регіональні ринки отримали деякі позитивні сигнали з Волл-стріт, оскільки американські фондові індекси в п'ятницю закрилися біля рекордних максимумів. Ф'ючерси на Волл-стріт були помірно позитивними на азіатських торгах.

Найближчими тижнями очікується велика кількість важливих американських і азіатських звітів про прибутки, які дадуть більше інформації про корпоративні прибутки на тлі високих світових процентних ставок і м'якших економічних умов.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли приблизно на 0,7% в умовах волатильної торгівлі після того, як Народний банк Китаю знизив базові кредитні ставки трохи більше, ніж очікувалося.

Зниження ставки відбулося на фоні шквалу стимулюючих заходів з боку Пекіну і було в основному очікуваним для ринків.

Минулого місяця Пекін оголосив про найагресивніший раунд стимулюючих заходів, що передбачає як монетарні, так і фіскальні кроки, спрямовані на покращення економічного зростання.

Але хоча ентузіазм щодо нових заходів спочатку підняв китайські акції до дворічних максимумів, вони відступили на останніх сесіях, оскільки інвестори були пригнічені відсутністю деталей щодо термінів і масштабів нових заходів.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,2%, що відображає обмежений оптимізм серед іноземних інвесторів щодо зниження процентної ставки в Китаї.

Низка нещодавніх економічних показників також свідчить про незначне покращення ситуації в найбільшій економіці Азії.

Тим не менш, оптимізм щодо подальшого стимулювання в Китаї призвів до того, що австралійський ASX 200 додав 0,6%. Індекс сильно залежить від торгівлі з Китаєм.

Більш широкі азійські ринки трималися у вузькому діапазоні, зосередившись на сезоні звітності за третій квартал, в той час як інвестори також шукали більше підказок щодо процентних ставок у найбільших економіках.

Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,3%, в той час як TOPIX не змінився. Загальні вибори в Японії відбудуться пізніше в жовтні, в той час як Банк Японії також збирається на засідання в кінці місяця.

Південнокорейський індекс KOSPI не змінився, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились помірно позитивно, і індекс має зробити ще одну спробу перетнути позначку в 25 000 пунктів.

Цього тижня також очікується звітність багатьох великих індійських компаній, в тому числі UltraTech Cement Ltd, Hindustan Unilever Ltd. та Hindustan Unilever Ltd.