НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5734 грн/$1

"Українці готові відмовитися від територій, які зайняті росіянами, не де-юре, назавжди, а де-факто, тому що росіяни фактично окупували цю землю. Вони погодилися на це. ...І вони сказали мені це минулого тижня", - спецпосланець президента США по Україні Кіт Келлог.